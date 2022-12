Bethleem-ul este ocupat 100 % de sute de mii de turiști. Bucuria Nașterii Domnului

Într-o după-amiază blândă și însorită de la jumătatea lunii decembrie, sute de turiști s-au oprit să privească scena nașterilor și au făcutselfie-uri în fața uriașului pom de Crăciun din Piața Manger, adiacentă bisericii. Pe măsură ce lumina zilei a început să se stingă, lumini festive au strălucit în tot centrul orașului, iar o formație a început să cânte la un restaurant din apropiere.

Din punct de vedere istoric, unul dintre cele mai importante centre ale creștinismului, astăzi majoritatea populației din Betleem este musulmană, dar orașul găzduiește în continuare o comunitate creștină înfloritoare și multe ordine creștine.

„Sunt musulman, dar iubesc Crăciunul. Vin la Bethleem în fiecare an de când eram copil”, a declarat Majed Hamdan, un vânzător ambulant în vârstă de 21 de ani, care vindea în piață căciuli de Moș Crăciun și măști pentru față. „Oamenii s-au întors în acest an. Atmosfera este foarte diferită”.

Turismul este un sector vital al economiei palestiniene

Turismul reprezintă aproximativ 15%t din produsul intern brut al Autorității Palestiniene. Deoarece teritoriile nu au aeroport, majoritatea vizitatorilor internaționali intră prin Israel, trecând prin punctele de control din Cisiordania, care mențin cele două orașe sfinte, Ierusalim și Betleem, separate unul de celălalt, în ciuda faptului că se află la o distanță de numai 10 km.

Covid-19 a decimat industria turismului din Bethleem: hotelurile, restaurantele, fabricile de lemn de măslin și magazinele de suveniruri au pierdut aproximativ 200 de milioane de dolari (164 de milioane de lire sterline) în timpul celor doi ani de închidere, a estimat municipalitatea locală. Spre deosebire de alte guverne, slaba Autoritate Palestiniană nu a oferit ajutor financiar pentru proprietarii de afaceri palestinieni sau pentru cei 8.000 de lucrători din oraș, ceea ce a făcut ca pandemia să devină o provocare istovitoare.

Dar anul acesta, cele 5.000 de camere de hotel din Bethleem sunt din nou rezervate în totalitate. Unii vizitatori din Israel și din teritoriile palestiniene aleg să se cazeze în orașul din Cisiordania pe durata călătoriei lor, deoarece este mult mai ieftin decât Ierusalimul.

Perioadă grea, cu restricții, fără ajutoare

“Perioada de Covid a fost foarte grea. Suntem o afacere de familie, suntem aici de 90 de ani. Afacerile urcă și coboară în funcție de situația politică, dar nu am avut niciodată ceva de genul pandemiei”, a declarat Nabil Giacaman, a treia generație de tâmplari și proprietar al magazinului de artă și sculptură Il Bambino.

„Sunt încă îngrijorat pentru că există inflație și probleme cu banii peste tot, așa că, chiar dacă vin turiști, aceștia nu au atât de mult de cheltuit. Totuși… acum este mult mai bine decât înainte.”

În timp ce pandemia s-ar putea să se fi atenuat, anul 2022 a fost în continuare dificil aici: anul acesta a fost cel mai sângeros din ultimii 17 ani în conflictul israeliano-palestinian, vechi de zeci de ani, în Ierusalim și Cisiordania, cu aproximativ 150 de palestinieni și 30 de israelieni uciși. Luptele au fost în mare parte limitate la nordul teritoriului ocupat, dar armata israeliană a ucis un adolescent într-o tabără de refugiați de la periferia Betleemului la începutul acestei luni, ceea ce a dus la o grevă de o zi în tot orașul în semn de protest, scrie The Guardian.

Ce spun turiștii

Dar printre mozaicurile aurii, lumânările și tămâia din Biserica Nașterii, veche de 1.500 de ani a împăratului Iustinian, niciun vizitator nu părea îngrijorat de posibilitatea unor violențe. Ghizii care lucrau în mai multe limbi diferite au condus cu răbdare sute de străini prin mica intrare a bisericii, explicând numeroasele straturi de religie și istorie din interior.

„Întotdeauna mi-am dorit să vin să mă rog sub steaua în care s-a născut Iisus și acum am în sfârșit șansa să o fac”, a declarat Dorothy Wise, o femeie de 70 de ani din SUA, aflată în vizită cu grupul său religios. „De fapt, am plănuit acest lucru cu ceva timp în urmă, așa că este minunat să fim în sfârșit aici”.

Fabio Vecchio, în vârstă de 36 de ani, se plimba prin Betleem cu un mic grup de prieteni din Milano. „Nu sunt foarte religios, dar ne bucurăm de vizita noastră. Mă simt special să fiu aici în timpul Crăciunului”, a spus el.

Și localnicii din Betleem sunt hotărâți ca sărbătorile din acest an să continue: programul încărcat din decembrie include găzduirea unor delegații internaționale și spectacole ale unor artiști și cântăreți înainte ca festivitățile să culmineze cu slujba de la miezul nopții din Ajunul Crăciunului.

„Acest oraș nu este nimic fără pelerini și, bineînțeles, Crăciunul este cel mai bun moment al anului aici”, a declarat William Ghattas, în vârstă de 54 de ani, un călugăr de la biserică care bea cafea afară, la soare. „Este minunat să-i primim din nou pe oameni înapoi”.