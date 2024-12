Social Primarul stațiunii Sinaia, la spital în urma unui accident rutier







În urma unui accident rutier care a avut loc la intersecția DN1 cu DN1A luni dimineață, primarul stațiunii Sinaia, Vlad Oprea, și alte trei persoane au fost transportate la spital.

Vlad Oprea, transportat la spital în urma accidentului

Se pare că șoferul primăriei care conducea vehiculul în care se afla Vlad Oprea a pierdut controlul în sensul giratoriu și a lovit semnul central. Alte două persoane, în vârstă de 23 și 32 de ani, se aflau în vehicul, potrivit News.ro.

Toate cele patru persoane au fost transportate la spital pentru investigații medicale suplimentare după ce echipajele de urgență au intervenit rapid. Medicii au confirmat că nu sunt în pericol și că starea lor este stabilă.

Viteza excesivă, cauza accidentului

Poliția a început o anchetă pentru a afla exact ce s-a întâmplat cu accidentul. Oamenii legii evaluează probabilitatea ca cauza probabilă a accidentului să fi fost o viteză excesivă sau o manevră greșită care a dus la pierderea controlului volanului. Șoferul a fost testat cu un test de etilotest, dar rezultatul a fost negativ.

Pentru a facilita intervenția echipajelor de salvare și efectuarea măsurătorilor necesare, traficul pe centura Ploieștiului a fost oprit temporar. Autoritățile le cer șoferilor să conducă cu precauție în zonă.

Vlad Oprea, încă un mandat în ciuda scandalurilor

Vlad Oprea a mai câștigat un mandat în urma alegerilor locale. El a declarat: „Da, am un nou mandat. A venit numărătoarea din secţii, au venit rezultatele. Nu am adunat exact dar am obţinut în jur de 47-48%”

Reprezentanţi ai PSD Prahova au declarat că pe votul politic PSD câştigă Oprea, alegerile pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Prahova, aceasta fiind pentru partid o premieră.