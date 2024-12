Economie Global Archive Management, creștere de 18% a cifrei de afaceri în anul 2024! Planuri mărețe pentru viitor







Global Archive Management, unul dintre principalii actori din sectorul arhivării de documente din România, a înregistrat în 2024 o creștere a cifrei de afaceri cu 18%.

Compania și-a consolidat prezența la nivel național și portofoliul de clienți și a extins adopția de tehnologii AI pentru optimizarea eficienței operaționale și financiare.

„Pentru noi, 2024 a fost un an în care adaptabilitatea de care am dat dovadă ne-a ajutat foarte mult. Am reușit să avem rezultate financiare semnificativ mai bune față de 2023, obținute printr-un efort consecvent și printr-o abordare flexibilă și creativă a tuturor situațiilor pe care le-am întâmpinat. Am crescut eficiența operațională și financiară a tuturor proiectelor pe care le-am desfășurat și am adoptat o serie de tehnologii AI care ne-au permis să ne îmbunătățim performanța activității.

Toate aceste progrese realizate ne-au ajutat să adăugăm o serie de clienți importanți în portofoliul companiei, precum ONRC, MAI, ANAF, ISCIR, Hidroconstrucția, Draexelmaier, Liebherr România, Teletrans, Ave Forchetta și EOS KSI”, a declarat Ștefan Ecxarcu, director general Global Archive Management (GAM).

Global Archive Management și-a extins prezența la nivel național

În paralel, compania și-a extins prezența la nivel național, prin dezvoltarea și consolidarea echipelor de vânzări în mai multe orașe importante din țară (Timișoara, Craiova, Giurgiu, Galați, Tulcea, Sibiu, Brașov și Alba Iulia). De asemenea, GAM a finalizat dezvoltarea unei noi extensii a sistemului IT integrat, care permite realizarea de oferte de preț în mod 100% automat, pe baza informațiilor furnizate de clienți. Noul modul asigură reducerea timpului de realizare a unei oferte complexe de servicii arhivistice, pentru volume mari de documente cu caracteristici distincte și solicitări variate de procesare, de la două zile de lucru la două ore.

Prioritățile pe 2025 ale companiei includ dezvoltarea facilităților de depozitare în Timișoara și a portofoliului de servicii, precum și extinderea echipelor regionale de vânzări în cel puțin alte trei orașe mari din țară. Anul viitor, GAM va continua adopția și implementarea de tehnologii bazate pe AI în serviciile arhivistice oferite, care vor fi lansate pe piață în trimestrul II al anului. „Ne uităm cu încredere în direcția tehnologiilor AI care se dezvoltă și pe care, odată implementate, le vom putea valorifica din ce în ce mai mult”, a precizat Ștefan Ecxarcu.

Francizarea activității GAM

O altă direcție importantă de dezvoltare va consta în francizarea activității GAM către companiile mici de arhivare care doresc să își optimizeze și standardizeze procesele, dar și către antreprenorii care vor să își dezvolte un business nou cu ajutorul unui partener cu experiență de peste 20 de ani în piață.

„Din perspectiva noastră, 2025 este un an cu un început dificil, marcat în continuare de incertitudine cu privire la strategia de dezvoltare a țării și de măsurile fiscale adoptate rapid, înainte ca piața să le poată asimila. Acest cumul de factori poate genera instabilitate economică pentru numeroase companii. În pofida acestui context, rămânem dedicați politicii noastre de adaptabilitate și abordare flexibilă a tuturor proiectelor și punem accentul pe dezvoltarea relațiilor pe termen lung cu toți clienții și partenerii noștri”, a mai precizat directorul general Global Archive Management. Despre GAM Global Archive Management este o companie ȋnființată ȋn anul 2000, care și-a propus să transforme modul în care se face arhivarea în România și a investit deja peste 8 milioane de Euro în infrastructură. GAM deține cele mai importante patru autorizații emise de Arhivele Naționale ale României (Păstrare și Conservare, Prelucrare arhivistică, Utilizare, Legătorie), acoperind 99,99% din gama de servicii de arhivare de care clienții români au nevoie.