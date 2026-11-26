Update: 21.40. Universitatea Craiova a fost spulberată în această seară pe terenul celor de la Brighton, scor 0-4. Campioana României, ajunsă la periferia cupelor europene - Conference League - nu a făcut față unei echipe formate în mare parte din rezerve. Osman (3 și 63), De Cuyper (33) și Kostoulas (61) au fost marcatorii partidei. Vladimir Screciu a văzut cartonașul roșu în minutul 39.

Universitatea Craiova are parte astăzi, de la ora 19:45, de cel mai greu test din actuala campanie europeană. Echipa din Bănie joacă pe terenul lui Brighton, pe Amex Stadium, într-o confruntare din runda a patra a grupei unice de Conference League. Suporterii din România pot urmări partida în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Cele două formații se întâlnesc cu același zestre de puncte în clasamentul competiției, ceea ce anunță un duel echilibrat și intens încă din primele minute.

Tehnicianul gazdelor a transmis un mesaj clar vestiarului înaintea fluierului de start, subliniind valoarea formației românești și riscul unei relaxări nepermise.

„Cel mai important meci e cu Craiova. E o echipă bună, au 7 puncte ca noi, sunt pe primul loc și joacă un fotbal bun.

E impresionant cum joacă Craiova, nu trebuie să îi subestimăm, au un stil de joc modern. Ne așteptăm la un joc deschis.

Au multă calitate și am văzut că pot pune probleme oricărui adversar. Prima și cea mai mare greșeală pe care am putea să o facem ar fi să îi subestimăm”, a spus Fabian Hurzeler, antrenorul de la Brighton.

De cealaltă parte, antrenorul oltenilor a vorbit despre miza partidei, despre forța adversarului din Premier League și despre situația medicală din lotul său.

„Un meci extraordinar, îl așteptăm, avem un adversar de top al Europei. Este o provocare pentru noi, am ajuns aici datorită nouă, muncii noastre, nu prin noroc. Noi trebuie să muncim, să arătăm totul pe teren.

Este o provocare extraordinară, întâlnim un adversar de top, are câteva absențe pentru meciul de mâine, dar au rezultate și au luptat foarte bine în ambele competiții. Este important pentru noi să încercăm să ne facem jocul, să profităm de unele momente, când avem posesia mingii să încercăm să punem stăpânire pe joc atunci când putem.

Sunt foarte fericit cu jucătorii pe care îi avem, nu putem conta pe Assad, din păcate, la această partidă. Vom vedea cu exactitate starea medicală a lui Assad, o să mai facă niște teste, dar este sigur că nu va juca nici cu Dinamo, în campionat.

În primul rând vreau să îi mulțumesc antrenorului de la Brighton, este entuziasmant cum joacă Brighton. Cu respect față de toți adversarii, Brighton cred că este cel mai puternic adversar din ultimii 20-30 de ani, sunt extrem de puternici”, a afirmat și Filipe Coelho, tehnicianul oltenilor.

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen - Costinha, Svoboda, Dunk, Kadioglu - Gross, O'Riley - Gomez, Hinshelwood, Osman - Kostoulas Rezerve: Steele, McGill - Vuskovic, De Cuyper, Nti, Ibrahim, Azeez, Strujik, Andres, Ayari, Minteh Antrenor: Fabian Hurzeler

Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Băluță, Cicâldău, Bancu - Matei, Elisor, Baiaram Rezerve: Sava, Maxim - Webster, Crețu, Rus, Tavares, Băsceanu, Rădulescu, Lameira, Etim, Nsimba Antrenor: Filipe Coelho

Partida de pe Amex Stadium va fi condusă de o brigadă din Germania, la centru urmând să se afle Matthias Jollenbeck.

Arbitru: Matthias Jollenbeck (Germania) Asistenți: Robert Kempter și Dominik Schaal (ambii Germania) Rezervă: Tobias Reichel (Germania) Arbitru VAR: Sascha Stegemann (Germania) Asistent VAR: Katrin Rafalski (Germania)