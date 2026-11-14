Aproape 100.000 de persoane au participat vineri seara la deschiderea Târgului de Crăciun de la Craiova, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului de iarnă. Centrul orașului a fost animat de mii de vizitatori, care au asistat la aprinderea iluminatului festiv și au descoperit decorurile pregătite pentru ediția din acest an. Atmosfera de sărbătoare a fost surprinsă în mai multe imagini publicate de secretarul general al PSD, Claudiu Manda, și de primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu.

„Craiova s-a îmbrăcat aseară în haine de sărbătoare! An de an, Târgul de Crăciun reușește să aducă bucuria și emoția sărbătorilor de iarnă într-un decor aparte, cu tot mai multe surprize pentru cei care aleg să viziteze orașul în această perioadă. Aproximativ 100.000 de oameni – craioveni și turiști din țară și din străinătate – s-au bucurat aseară de aprinderea luminilor în cel mai mare târg de Crăciun din lume, care anul acesta îi întâmpină pe vizitatori cu „Tărâmul elfilor”, într-o atmosferă cu adevărat specială.

Craiova vă așteaptă și în acest an să vă lăsați surprinși de farmecul Crăciunului!”, anunţă Claudiu Manda.

Ediția din 2026 are ca temă „Tărâmul elfilor”, iar organizatorii au pregătit mai multe instalații și decoruri dedicate sărbătorilor de iarnă. Printre atracțiile principale se numără labirintul atelierului elfilor și sania zburătoare a lui Moș Crăciun, amplasată deasupra unui castel.

În Piața Mihai Viteazul a fost instalat un brad nou, traversat de un trenuleț cu cadouri. Totodată, lângă Teatrul Național a fost amenajată „Țara lui Moș Crăciun”, un alt punct de atracție pentru familiile cu copii.

Decorul festiv este completat de peste două milioane de beculețe și cel puțin 550 de brazi, care împodobesc zonele centrale ale orașului.

Programul târgului include spectacole organizate în weekend, pe scena-brad din Piața Frații Buzești. Printre instituțiile culturale care vor urca pe scenă se numără Opera Română Craiova, Filarmonica Oltenia și Teatrul Colibri.

Concertele sunt programate în fiecare vineri și sâmbătă, până pe 19 decembrie. Vizitatorii au la dispoziție și un patinoar, precum și o roată panoramică de aproximativ 40 de metri înălțime.

Unul dintre momentele așteptate de public este plimbarea cu sania zburătoare a lui Moș Crăciun, programată zilnic, începând cu ora 18:30, până pe 27 decembrie.

Primăria Craiova a stabilit și programul de funcționare pentru standurile comercianților. Acestea vor fi deschise de luni până joi, între orele 13:00 și 21:00, iar de vineri până duminică, între orele 10:00 și 22:00.