Calendarul târgurilor de Crăciun 2026. Ce orașe dau startul sărbătorilor de iarnă

Calendarul târgurilor de Crăciun din România începe pe 13 noiembrie 2026, când Craiova și Sibiul vor inaugura primele evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă. În următoarele săptămâni, târguri vor fi deschise și în Cluj-Napoca, București, Brașov, Oradea și Timișoara. Unele vor putea fi vizitate până în ianuarie 2027, iar programul include căsuțe cu produse tradiționale, spectacole, instalații luminoase și activități pentru copii.

Primele târguri de Crăciun din România își vor primi vizitatorii cu mai bine de o lună înainte de 25 decembrie. Craiova și Sibiul deschid sezonul pe 13 noiembrie, în timp ce celelalte orașe au programat inaugurările pentru a doua jumătate a lunii.

Evenimentele vor fi organizate în piețe centrale, parcuri și zone istorice, unde vor fi amenajate spații pentru comercianți, producători locali și meșteșugari. În mai multe orașe, târgurile vor continua și după Revelion, unele fiind programate până la începutul lunii ianuarie 2027.

Craiova se numără printre primele orașe care vor inaugura sezonul târgurilor de Crăciun în 2026. Evenimentul va începe pe 13 noiembrie și se va încheia pe 3 ianuarie 2027.

Tema ediției este „Tărâmul elfilor”, iar centrul orașului va fi decorat cu instalații luminoase și elemente inspirate din poveștile de iarnă.

Vizitatorii vor putea descoperi căsuțe cu preparate tradiționale, dulciuri, decorațiuni și cadouri. Organizatorii pregătesc amenajări festive în zona centrală a municipiului, unde vor fi amplasate spațiile comerciale și atracțiile dedicate sărbătorilor.

Tot pe 13 noiembrie va începe Târgul de Crăciun din Sibiu, organizat în Piața Mare, în centrul istoric al orașului.

Evenimentul va putea fi vizitat până pe 3 ianuarie 2027 și va reuni peste 120 de expozanți.

Comercianții vor pune la dispoziția publicului preparate specifice sezonului, produse realizate manual, decorațiuni și articole pentru cadouri. Programul va include și activități destinate copiilor. Accesul la Târgul de Crăciun din Sibiu va fi gratuit.

La Cluj-Napoca, târgul organizat în Piața Unirii va începe pe 20 noiembrie și va rămâne deschis până la 1 ianuarie 2027. Ediția din acest an poartă numele „Planeta Crăciun”.

Zona din jurul Bisericii Sfântul Mihail va fi amenajată cu instalații luminoase și căsuțe din lemn, unde vizitatorii vor găsi produse artizanale, decorațiuni și preparate tradiționale.

La ediția precedentă, printre atracții s-au numărat roata panoramică, caruselul pentru copii și Casa lui Moș Crăciun. De asemenea, vizitatorii au avut la dispoziție o sanie virtuală, care simula o călătorie în Laponia.

Programul complet al spectacolelor și atracțiilor pentru ediția din 2026 nu a fost încă anunțat. Cluj-Napoca va organiza și un al doilea eveniment, Târgul de Iarnă, pe platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian”. Acesta este programat între 27 noiembrie 2026 și 15 februarie 2027.

În Capitală, primul eveniment va începe pe 26 noiembrie, în Parcul Drumul Taberei din Sectorul 6. West Side Christmas Market, organizat de UNTOLD, va putea fi vizitat până pe 27 decembrie.

Târgul va include căsuțe cu produse specifice sezonului, preparate culinare, decorațiuni și atracții pentru copii. Intrarea va fi gratuită, iar programul artistic urmează să fie comunicat mai aproape de data inaugurării. Un alt târg va fi deschis pe 27 noiembrie, în Piața Constituției, în fața Palatului Parlamentului.

Târgul de Crăciun București este organizat de Primăria Capitalei, prin AEUB – Arte și Evenimente Urbane București. Printre atracțiile anunțate se numără o roată panoramică, un carusel, Căsuța lui Moș Crăciun și un brad de Crăciun.

Vizitatorii vor găsi și căsuțe cu produse realizate de meșteșugari și creatori locali, alături de o zonă gastronomică în care vor fi disponibile preparate tradiționale și dulciuri. Programul va cuprinde concerte și spectacole pentru copii. Târgul din Piața Constituției se va încheia pe 27 decembrie, iar accesul va fi gratuit.

La Brașov, târgul de Crăciun va începe să funcționeze pe 27 noiembrie, însă inaugurarea oficială este programată pentru 30 noiembrie. Deschiderea oficială va coincide cu aprinderea iluminatului festiv.

Evenimentul va avea loc în Piața Sfatului, Piața Sfântul Ioan și zona Rectoratului, până pe 3 ianuarie 2027.

Primăria Brașov a anunțat că vor fi amenajate peste 50 de locuri de vânzare pentru comercianți, meșteșugari și producători locali. Vizitatorii vor putea cumpăra obiecte realizate manual, produse tradiționale și preparate specifice sărbătorilor de iarnă.

În Piața Sfântul Ioan vor fi organizate și activități pentru copii.

Târgul de Crăciun din Oradea va începe pe 27 noiembrie și se va încheia pe 26 decembrie 2026. Evenimentul va fi organizat în trei zone centrale ale orașului: Piața Unirii, Piața Ferdinand și Piața Independenței.

În aceste spații vor fi amenajate căsuțe pentru producători, artizani și comercianți.

Oferta va include preparate tradiționale, dulciuri, obiecte decorative, suveniruri și produse lucrate manual. Organizatorii pregătesc și activități de divertisment destinate familiilor.

La Timișoara, cea de-a XIX-a ediție a Târgului de Crăciun va începe pe 29 noiembrie 2026. Evenimentul se va desfășura până pe 7 ianuarie 2027, fiind unul dintre târgurile incluse în calendar care își vor continua activitatea și după Anul Nou.

Organizatorii vor amenaja spații comerciale și zone pentru activități recreative în cinci puncte din centrul orașului.

Acestea sunt Parcul Central, Piața Victoriei, Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe și Piața Unirii. Vizitatorii vor putea participa la activitățile pregătite pentru sezonul sărbătorilor și vor avea acces la zone comerciale amplasate în mai multe spații centrale.

Calendarul târgurilor de Crăciun din România se întinde astfel din 13 noiembrie 2026 până la începutul anului 2027, cu evenimente care se deschid treptat în principalele orașe.