Echipele de intervenție din Capitală au fost mobilizate de urgență în Sectorul 6 al municipiului București, în urma unui apel care semnala o problemă structurală gravă la un imobil de locuințe. Mai multe persoane sunt evacuate în aceste momente din clădire, după ce a fost observată o fisură importantă între două scări ale blocului, conform news.ro.

Crăpătura se întinde de la etajul al cincilea până la etajul al optulea. Din primele informații, clădirea respectivă figurează în evidențe cu risc seismic. Cu toate acestea, autoritățile nu au stabilit încă dacă degradarea a fost cauzată sau accentuată de mișcarea seismică înregistrată săptămâna trecută.

Pompierii și salvatorii au sosit rapid la fața locului pentru a evalua situația și pentru a asigura zona. Măsura evacuării a fost luată preventiv pentru a proteja viața locatarilor până la efectuarea unei expertize tehnice detaliate.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au oferit detalii despre misiunea aflată în desfășurare.

„Intervenim pe Drumul Taberei nr. 30, Sector 6, Bucureşti, ca urmare a unui apel realizat prin numărul unic de Urgenţă 112, prin care un locatar a sesizat o crăpătură între două scări de bloc, de la nivelul etajului 5 până la nivelul etajului 8, al unui imobil de locuinţe colective cu regim de înălţime P+8”, anunţă, sâmbătă, ISU Bucureşti-Ilfov.

Specialiștii în construcții urmează să analizeze rezistența structurii și să determine dacă imobilul mai prezintă siguranță pentru locatari. În funcție de concluziile experților, se va decide dacă oamenii se pot întoarce în locuințe sau dacă vor fi necesare lucrări urgente de consolidare și măsuri de sprijin pentru persoanele afectate.