Cișmelele din Sectorul 6 au ajuns pe mâna unei firme fără experiență. Ce explicație are primăria

Primăria Sectorului 6, prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană (ADPDU), a încheiat un contract de aproape 84.000 de euro pentru întreținerea cișmelelor publice din sector, lucrare atribuită unei firme care până recent activa exclusiv în domeniul producției video, potrivit site-ului oficial.

Autoritatea locală a spus că oferta aleasă a fost cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar. Contractul vizează mentenanța celor 118 cișmele aflate pe raza Sectorului 6, iar beneficiarul este S.C. Video Village SRL, societate înființată la finalul anului 2019.

Timp de aproape șase ani, firma a avut ca obiect principal de activitate producția cinematografică și video, fără experiență declarată în lucrări tehnico-sanitare sau de instalații.

În 2025, compania și-a modificat domeniul de activitate, schimbare oficializată prin actualizarea codului CAEN, trecând către lucrări de instalații electrice și sanitare. Modificarea a avut loc cu puțin timp înainte de atribuirea contractului public.

Potrivit informațiilor furnizate de administrație, selecția firmei s-a făcut în urma unei proceduri în care au fost solicitate trei oferte. „În urma analizei efectuate, a reieșit că prețul cel mai mic a fost ofertat de operatorul economic VIDEO VILLAGE SRL”, se arată în răspunsul transmis de ADPDU Sector 6.

Autoritățile susțin că legislația nu impune un număr minim de angajați pentru participarea la achiziții publice. „Considerăm că la alegerea unui operator economic nu ar trebui să aibă relevanță numărul de salariați, ci seriozitatea și profesionalismul”, a transmis instituția, explicând că firmele își pot îndeplini obligațiile prin colaboratori sau subcontractori.

Totodată, administrația a precizat că societatea ar avea în prezent doi angajați, în urma unor verificări solicitate ulterior. Inițial, firma figura cu un singur salariat, aspect care a atras atenția în spațiul public.

Contractul presupune o serie de activități regulate de verificare și întreținere a cișmelelor, de la inspecții periodice și curățare, până la intervenții de urgență în cazul avariilor. Printre obligații se numără verificarea funcționării, curățarea depunerilor, controlul racordurilor și remedierea defecțiunilor.

În total, programul de lucru ar presupune un volum ridicat de intervenții săptămânale, raportat la numărul de cișmele din sector. În funcție de organizarea internă, aceste activități pot include vizite repetate în teren și intervenții rapide în caz de avarii.

Referitor la capacitatea firmei de a gestiona contractul, administrația locală a precizat că lucrările pot fi realizate prin subcontractare sau colaborări externe, fără a exista restricții legale în acest sens. În același timp, instituția a subliniat că plățile se vor face exclusiv pentru lucrările efectuate și recepționate.

Decizia de a atribui contractul pentru întreaga perioadă a fost justificată prin menținerea unor prețuri stabile, în contextul fluctuațiilor de costuri din piață. Totuși, contractul va fi derulat etapizat, în funcție de necesități și de bugetul disponibil.

Primăria a precizat că își rezervă dreptul de a ajusta cantitățile de lucrări pe parcursul derulării contractului, în funcție de situațiile apărute în teren și de fondurile alocat.