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Ce s-a întâmplat cu ursul care a creat panică în Poiana Brașov. Autoritățile au luat o decizie radicală

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Ce s-a întâmplat cu ursul care a creat panică în Poiana Brașov. Autoritățile au luat o decizie radicalăurs brun. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Primăria Brașov a anunțat că ursul care a fost implicat în mai multe incidente în Poiana Brașov și care revenise în zonă după o relocare anterioară a fost împușcat în noaptea de marți spre miercuri. Autoritățile susțin că animalul reprezenta un risc pentru turiști și pentru persoanele care lucrează în stațiune.

Animalul fusese capturat și relocat anterior

Autoritățile au intervenit în cursul nopții pentru eliminarea unui exemplar de urs care a fost observat în repetate rânduri în Poiana Brașov în ultimele săptămâni. Potrivit Primăriei Brașov, este vorba despre un mascul cu o greutate estimată la aproximativ 400 de kilograme și o vârstă de circa 10 ani. Reprezentanții municipalității au transmis că ursul nu era la primul contact cu autoritățile, fiind capturat și mutat anterior într-o altă zonă.

„Este vorba de un exemplar care, în urmă cu mai mult timp, a fost capturat, crotaliat, microcipat şi relocat. Din păcate, s-a întors în această zonă şi reprezenta un pericol pentru turişti şi pentru cei care lucrează în Poiana Braşov”, a precizat sursa citată.

În urmă cu aproximativ o săptămână, camerele de supraveghere ale unui hotel din Poiana Brașov au surprins momentul în care un urs a pătruns în incinta unității.

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Urs hotel Poiana Brasov

Urs hotel Poiana Brasov / sursa foto: captură video

Tot mai multe apariții ale urșilor în stațiunea Poiana Brașov

În ultima perioadă, turiștii și localnicii au semnalat frecvent prezența urșilor în Poiana Brașov. Animalele au fost observate atât pe pârtiile de schi, cât și în interiorul stațiunii sau pe drumul care leagă Poiana Brașov de municipiul Brașov.

Creșterea numărului de apariții a determinat intervenții repetate ale autorităților și ale echipelor specializate.

Al doilea exemplar eliminat în ultimele săptămâni

La finalul lunii mai, autoritățile locale au intervenit într-un alt caz care a implicat un urs ce pătrundea frecvent în zone locuite din municipiul Brașov. O ursoaică de aproximativ patru ani a fost capturată în cartierul Noua, după ce a intrat într-o cușcă amplasată de echipele de intervenție.

„Echipa noastră de intervenţie a acţionat aseară (miercuri - n.r.) în cartierul Noua, unde a reuşit să captureze, în cuşca amplasată în urmă cu câteva zile, un exemplar de urs. Cel mai probabil, este vorba despre animalul semnalat duminică în zona Green Valley şi în apropierea Lacului Noua. După tranchilizare, s-a constatat că ursul mai fusese capturat şi relocat anterior, având crotaliu de identificare. În aceste condiţii, conform prevederilor legale, animalul a fost eutanasiat", a declarat viceprimarul municipiului Braşov, Dan Ghiţă.

Potrivit Primăriei Brașov, ursoaica avea aproximativ patru ani și mai fusese capturată anterior în interiorul unei localități.

Peste 120 de apeluri la 112 într-o singură lună în municipiul Brașov

Datele prezentate de autoritățile locale arată că numai în luna mai au fost înregistrate peste 120 de apeluri la 112 care semnalau prezența urșilor în municipiul Brașov.

În aproximativ 70 de situații, echipajele ajunse la fața locului nu au mai găsit animalele în zonele indicate. În alte aproape 50 de cazuri, urșii au fost alungați și îndepărtați către fondul forestier.

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