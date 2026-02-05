Ursoaică cu pui, lângă pârtia Lupului din Poiana Brașov. Avertismentul jandarmilor pentru turiști

O ursoaică împreună cu puii săi a fost văzută, joi, în apropierea pârtiei Lupului din Poiana Brașov, o zonă intens frecventată de schiori. Jandarmeria Română avertizează că, în ciuda aparenței inofensive, animalele sălbatice pot deveni extrem de periculoase.

Reprezentanții Jandarmeriei Române au transmis că „Imaginile surprinse astăzi (joi - n.r.) semnalează prezenţa unei ursoaice cu pui în zona pârtiei Lupului din Poiana Braşov. O zonă frecventată de iubitorii de schi - copii şi adulţi. Pot părea amuzanţi, uneori drăgălaşi, dar nu trebuie să uităm că animalele sălbatice reprezintă un pericol real!”.

Jandarmii montani se află în continuare în zonă, pentru monitorizare și prevenirea unor eventuale incidente.

În acest context, jandarmii au transmis mai multe recomandări pentru cei aflați în Poiana Brașov. Turiștii sunt sfătuiți să nu se apropie de urși, nici pentru a-i hrăni și nici pentru a-i fotografia, să nu încerce să intervină sub nicio formă și să anunțe imediat autoritățile, apelând numărul de urgență 112, în cazul în care observă animale sălbatice în zonele circulate.

Un incident asemănător a avut loc la finalul lunii mai 2025, când o ursoaică și cei doi pui ai săi au creat panică în rândul turiștilor și localnicilor din Poiana Brașov. Animalele coborau frecvent la tomberoanele din apropierea hotelurilor și în zona pârtiei de schi, motiv pentru care au fost capturate de autoritățile brașovene și relocate la sanctuarul de urși din Zărnești. „Acele pubele nu ar mai trebui să fie la dispoziția urșilor”, a declarat atunci Cristina Lapiș, fondatoarea rezervației de urși de la Zărnești.

Potrivit datelor oficiale, pe cele trei fonduri de vânătoare din jurul Brașovului trăiesc peste 200 de urși, un număr considerat mult prea mare pentru capacitatea acestui areal de a le asigura hrană suficientă. Din acest motiv, ursoaicele cu pui și urșii tineri sunt împinși către marginea habitatului natural și ajung să caute hrană în zonele locuite. Autoritățile au identificat 10 urși în municipiul Brașov și alți 7 în Poiana Brașov.

România se confruntă cu o populație de urs brun de aproximativ trei ori mai mare decât nivelul optim, fiind țara cu cea mai numeroasă populație de urși din Europa. La ultima evaluare, aproape 13.000 de urși trăiau în pădurile din România.