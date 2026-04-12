Noi restricții impuse turiștilor în diferite zone din Europa

Pe măsură ce sezonul estival se apropie, tot mai multe destinații europene își ajustează regulile pentru a face față numărului mare de turiști. Autoritățile din mai multe țări au introdus sau au extins taxe turistice, dar și măsuri menite să limiteze aglomerația din zonele cele mai vizitate, informează timeout.com.

În unele orașe, turiștii vor trebui să plătească taxe suplimentare pentru acces sau cazare, sumele variind în funcție de destinație și de perioada aleasă. În paralel, anumite locuri populare impun sisteme de rezervare în avans sau chiar plafoane zilnice de vizitatori, pentru a proteja patrimoniul local și pentru a îmbunătăți experiența de călătorie.

Mai exact, numeroase destinații europene resimt presiunea unui aflux tot mai mare de turiști, iar responsabilitatea noastră, ca vizitatori, este să ne adaptăm comportamentul și să explorăm locuri noi într-un mod cât mai responsabil.

În același timp, multe dintre aceste destinații, fie că vorbim despre atracții emblematice, insule sau orașe întregi, adoptă politici menite să prevină degradarea și suprasolicitarea.

Presiunea turismului de masă începe să schimbe regulile jocului în marile destinații europene. Astfel, în tot mai multe locuri sunt introduse limite de acces, taxe de intrare sau chiar combinații ale acestora, fondurile colectate fiind direcționate către conservare și întreținere.

Printre cele mai recente exemple se numără Muzeul Luvru, care a decis să majoreze semnificativ tarifele pentru vizitatorii din afara Uniunii Europene. Măsura vine într-un context de supraaglomerare, după ce anul 2025 a adus un număr record de turiști.

În același registru, Muzeul Prado din Spania a anunțat introducerea unui plafon zilnic de vizitatori, încercând să gestioneze mai eficient afluxul constant. Schimbări similare sunt luate în calcul și în cazul unor simboluri religioase sau culturale.

De exemplu, accesul în Catedrala din Köln ar putea deveni condiționat de plata unei taxe cuprinse între 12 și 15 euro pentru anumite categorii de vizitatori.

În Italia, autoritățile au mers deja mai departe: atât Fântâna Trevi din Roma, cât și celebrul Balconul Julietei din Verona vor putea fi vizitate doar contra cost.

Atmosfera relaxată specifică vacanțelor începe să fie temperată de reguli mai stricte în anumite destinații europene. În Split, autoritățile iau în calcul restricționarea vânzării de alcool în magazine la anumite intervale orare, în timp ce Mallorca a anunțat, spre finalul lui 2025, măsuri menite să reducă excesele: limitarea închirierilor pe termen scurt și restricții pentru ambarcațiunile dedicate petrecerilor.

Un alt exemplu este Funes, un sat pitoresc din Italia devenit celebru pe rețelele sociale datorită panoramelor către Vârfurile Odle. Popularitatea bruscă a atras însă și probleme, de la gunoaie până la încălcarea proprietăților private, motiv pentru care autoritățile locale intenționează să introducă bariere de acces și zone rezervate exclusiv locuitorilor.

Pe insula Capri, mesajul autorităților este clar: turiștii sunt bineveniți, dar nu în același timp. În sezonul de vară, grupurile organizate vor fi limitate la maximum 40 de persoane pentru a evita supraaglomerarea.

În Madeira, deși nu există o limită generală a turiștilor, se pregătesc restricții pentru traseele montane populare. Planul vizează reducerea numărului de drumeți prezenți simultan și majorarea taxei de acces deja existente.

Taxele pentru vizitatori devin tot mai frecvente și variate în Europa. În Veneția, controversata taxă de o zi pentru turiști a fost reintrodusă pentru sezonul de vară, iar Barcelona analizează dublarea taxei de cazare percepute pe noapte.

În plus, călătorii trebuie să fie atenți și la schimbările administrative. Noul Sistemul de Intrare/Ieșire pentru statele membre UE și spațiul Schengen devine complet operațional începând cu 10 aprilie, ceea ce ar putea influența modul de planificare a călătoriilor în Europa.