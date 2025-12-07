Sute de opere antice de la Muzeul Luvru, distruse de o inundație

După furtul spectaculos al bijuteriilor coroanei, o inundație gravă a avut loc pe 27 noiembrie la Muzeul Luvru, care a deteriorat numeroase opere și documente din biblioteca de antichități egiptene. „O supapă care alimenta conductele de deasupra arhivei, despre care se ştia că sunt defecte, a provocat o inundaţie importantă cu apă murdară”, notează BFMTV.

Sursa menționată anterior a transmis că aproximativ 400 de lucrări au fost deteriorate, în special coperțile vechi, iar unele dintre acestea nu mai pot fi recuperate.

„Puterea apei care ţâşnea era atât de mare încât s-a infiltrat până la etajul inferior, ajungând la un dulap electric, ceea ce ar fi putut provoca un incendiu”, a mai anunțat BFMTV. De altfel, în aceeași zonă s-a produs o altă scurgere cu o săptămână înainte.

Scurgerile ar fi fost provocate de o defecțiune a conductelor. O supapă care alimenta conductele aflate deasupra arhivei, a cedat și a produs o inundație cu apă murdară.

„Ieri, o supapă care alimenta conductele de deasupra arhivei, despre care se ştia că sunt defecte, a provocat o inundaţie importantă cu apă murdară, care a deteriorat grav lucrările şi documentele şi a degradat considerabil locurile de muncă ale colegilor noştri”, se arată în alterta CHSCT (Comitetul pentru igienă, securitate şi condiţii de muncă)”, consultată de BFMTV.

De mai mulți ani, Departamentul de Antichități egiptene i-ar fi cerut lui Francis Steinbock, administrator general adjunct, fonduri pentru a proteja aceste cărți de riscul ca țevile din tavanele false să se spargă, notează La Tribune de l'Art.

Serviciile cunosc starea de degradare a instalațiilor, care provoacă frecvent scurgeri mai puțin serioase. Solicitarea nu a avut însă niciun rezultat.