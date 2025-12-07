International

Sute de opere antice de la Muzeul Luvru, distruse de o inundație

Comentează știrea
Sute de opere antice de la Muzeul Luvru, distruse de o inundațieMuzeul Luvru. Sursă foto: Unsplash
Din cuprinsul articolului

După furtul spectaculos al bijuteriilor coroanei, o inundație gravă a avut loc pe 27 noiembrie la Muzeul Luvru, care a deteriorat numeroase opere și documente din biblioteca de antichități egiptene. „O supapă care alimenta conductele de deasupra arhivei, despre care se ştia că sunt defecte, a provocat o inundaţie importantă cu apă murdară”, notează BFMTV.

Sute de lucrări, deteriorate în urma inundației

Sursa menționată anterior a transmis că aproximativ 400 de lucrări au fost deteriorate, în special coperțile vechi, iar unele dintre acestea nu mai pot fi recuperate.

„Puterea apei care ţâşnea era atât de mare încât s-a infiltrat până la etajul inferior, ajungând la un dulap electric, ceea ce ar fi putut provoca un incendiu”, a mai anunțat BFMTV. De altfel, în aceeași zonă s-a produs o altă scurgere cu o săptămână înainte.

Scurgerile, provocate de o defecțiune

Scurgerile ar fi fost provocate de o defecțiune a conductelor. O supapă care alimenta conductele aflate deasupra arhivei, a cedat și a produs o inundație cu apă murdară.

Ministrul Justiției: Trebuie regândit modul de abordare cu privire la legea pensiilor speciale ale magistraților
Ministrul Justiției: Trebuie regândit modul de abordare cu privire la legea pensiilor speciale ale magistraților
Daniel Gyorfi, îndrumată de preot ca să poată avea un copil. Ce i-a spus duhovnicul
Daniel Gyorfi, îndrumată de preot ca să poată avea un copil. Ce i-a spus duhovnicul
Conducte

Conducte. Sursa foto: Freepik

„Ieri, o supapă care alimenta conductele de deasupra arhivei, despre care se ştia că sunt defecte, a provocat o inundaţie importantă cu apă murdară, care a deteriorat grav lucrările şi documentele şi a degradat considerabil locurile de muncă ale colegilor noştri”, se arată în alterta CHSCT (Comitetul pentru igienă, securitate şi condiţii de muncă)”, consultată de BFMTV.

Departamentul de Antichități egiptene ar fi cerut de mai multe ori fonduri pentru a proteja cărțile

De mai mulți ani, Departamentul de Antichități egiptene i-ar fi cerut lui Francis Steinbock, administrator general adjunct, fonduri pentru a proteja aceste cărți de riscul ca țevile din tavanele false să se spargă, notează La Tribune de l'Art.

Serviciile cunosc starea de degradare a instalațiilor, care provoacă frecvent scurgeri mai puțin serioase. Solicitarea nu a avut însă niciun rezultat.

1
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:38 - Ministrul Justiției: Trebuie regândit modul de abordare cu privire la legea pensiilor speciale ale magistraților
18:28 - Lando Norris a câștigat primul titlu mondial în F1. Victorie pentru McLaren
18:16 - Biroul Electoral, mesaj important pentru votanți. Au mai rămas câteva ore
18:08 - Ciucu face apel la bucureșteni: Veniţi la vot, votaţi pozitiv şi raţional
18:02 - U Cluj - Hermannstadt, 3-0. Victorie la scor de neprezentare, sibienii se duc în viteză spre retrogradare
17:58 - Netanyahu a anunțat că vrea să treacă „foarte curând” la a doua fază a acordului de încetare a focului din Gaza

HAI România!

Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale

Proiecte speciale