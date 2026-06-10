Risc de inundații pe mai multe râuri din țară. Atenționare pentru 14 județe

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis miercuri o atenționare Cod galben de inundații pentru râuri din 14 județe. Avertizarea este valabilă până joi la prânz și vizează posibile viituri rapide, scurgeri importante de pe versanți și creșteri ale debitelor și nivelurilor pe mai multe cursuri de apă.

Hidrologii anunță că, pe fondul precipitațiilor prognozate și al propagării apei pe cursurile hidrografice, există posibilitatea producerii unor fenomene specifice de inundații locale. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, sunt așteptate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și formarea unor viituri rapide pe râurile mici.

De asemenea, pe anumite cursuri de apă sunt posibile creșteri de debite și niveluri care pot duce la depășirea cotelor de atenție.

Atenționarea vizează râurile din bazinul Olt, pe afluenții aferenți sectorului aval de confluența cu râul Cibin și amonte de acumularea Ionești, din județele Sibiu, Vâlcea și Argeș.

Sunt incluse și râurile din bazinul superior al Argeșului, precum și cele din bazinul superior al Dâmboviței și afluenții din sectorul mijlociu și inferior, din județele Argeș, Dâmbovița, Ilfov și Călărași.

Avertizarea mai cuprinde râurile din bazinul Ialomiței, amonte de stația hidrometrică Târgoviște, precum și afluenții sectorului aval Târgoviște - amonte Siliștea Snagovului, din județele Dâmbovița, Prahova și Ilfov.

Sub atenționare se află și râurile din bazinul superior al Prahovei și afluenții din sectoarele mijlociu și inferior, din județele Prahova și Ialomița.

Hidrologii includ pe listă afluenții râului Buzău din sectorul aval al acumulării Siriu și amonte de stația hidrometrică Banița, din județele Buzău, Covasna și Prahova.

De asemenea, sunt vizate râurile Râmnicu Sărat din județele Vrancea și Buzău, Putna din județul Vrancea și afluenții mici ai Siretului din sectorul aval al confluenței cu râul Trotuș, din județele Vrancea și Galați.

Atenționarea se extinde și asupra râurilor din Dobrogea, din județele Constanța și Tulcea.