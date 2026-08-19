Cine e polițistul arestat în dosarul spargerilor de lux din Timișoara

Un agent de poliție în vârstă de 32 de ani, care lucra la Secția 5 Poliție Timișoara, a fost arestat miercuri în dosarul unei grupări suspectate că ar fi comis mai multe spargeri în locuințe din Dumbrăvița. Anchetatorii susțin că polițistul ar fi furnizat informații despre imobile, ar fi oferit protecție membrilor grupării și ar fi primit bani și bijuterii, în timp ce foștii săi colegi spun că acuzațiile i-au luat prin surprindere.

Andrei B. se numără printre persoanele cercetate în dosarul rețelei care ar fi vizat locuințe luxoase din Dumbrăvița, localitatea de lângă Timișoara cunoscută pentru numeroasele proprietăți de valoare. Instanța a emis mandat de arestare pentru agent, în timp ce ceilalți cinci membri ai grupării urmau să afle decizia judecătorului. Potrivit anchetatorilor, polițistul ar fi oferit informații despre anumite locuințe și ar fi sprijinit gruparea. Surse din Poliție citate de Rețete și Vedete au vorbit despre modul în care era perceput agentul înainte ca numele său să apară în anchetă.

Ancheta desfășurată în județul Timiș a dus la reținerea mai multor persoane suspectate că ar fi făcut parte dintr-o grupare specializată în spargeri de locuințe. Printre suspecți se află și agentul de poliție. Potrivit informațiilor prezentate de anchetatori, acesta ar fi furnizat date despre locuințe în care se găseau bunuri de valoare și ar fi oferit protecție și sfaturi membrilor grupării.

Șase spargeri ar fi fost comise în Dumbrăvița, localitate în care se află numeroase vile și proprietăți de lux.

Acuzațiile sunt în continuare cercetate, iar vinovăția persoanelor vizate urmează să fie stabilită de instanță. În cazul lui Andrei B., judecătorul a decis emiterea unui mandat de arestare.

Printre locuințele vizate se află și vila din Dumbrăvița în care locuiește deputatul PNL Marilen Pirtea, consilier al premierului Ilie Bolojan și rector al Universității de Vest din Timișoara. Imobilul a fost spart în weekendul din 24 ianuarie 2026. Presa a relatat că vila ar avea o valoare estimată la aproximativ 700.000 de euro, însă aceasta nu apare în declarația de avere publicată de parlamentarul timișean.

Marilen Pirtea a confirmat incidentul la momentul respectiv și a spus că nu ține bani sau bunuri de valoare în locuință.

„E revoltător să ți se invadeze spațiul intim. Nu țin acasă bani, îi țin la bancă, și nici bunuri de valoare”, a spus acesta, precizând că nu se afla acasă în momentul spargerii.

Potrivit informațiilor publice, Pirtea locuiește de peste doi ani în vila din Dumbrăvița. În declarația sa de avere sunt trecute alte trei apartamente, două case și bunuri precum ceasuri, bijuterii și aur evaluate la aproximativ 85.000 de euro. Deputatul a menționat că există o promisiune de cumpărare pentru vila din Dumbrăvița, dar că imobilul nu se afla încă în proprietatea sa.

Andrei B. are 32 de ani și lucra ca agent de Ordine Publică la Secția 5 Poliție Timișoara, structură aflată în subordinea Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Potrivit informațiilor obținute de Rețete și Vedete de la colegii săi, agentul ar fi început să lucreze în cadrul IPJ Timiș în anul 2017. Acuzațiile au produs surprindere printre cei care au lucrat alături de el și care susțin că nu remarcaseră anterior un comportament care să ridice suspiciuni.

„Nu părea genul care să facă din astea. Iubea munca de poliție”, au declarat aceștia pentru Rețete și Vedete.

Sursele citate susțin că agentul avea imaginea unui polițist dedicat meseriei, motiv pentru care informațiile apărute în anchetă au fost primite cu surprindere.

În rândul colegilor au apărut inclusiv ipoteze potrivit cărora acesta ar fi putut intra într-un anturaj nepotrivit și, ulterior, într-un cerc din care nu a mai ieșit. O altă posibilitate discutată este aceea că activitatea unei persoane în afara serviciului poate să nu fie vizibilă celor din jur, chiar dacă anchetatorii susțin că aceasta știa ce făcea. Răspunsurile privind circumstanțele în care agentul ar fi ajuns să colaboreze cu gruparea urmează să rezulte din anchetă.

Potrivit informațiilor obținute de Rețete și Vedete, agentul nu era căsătorit și nu avea copii. După apariția numelui său în dosar, acesta și-ar fi suspendat conturile de pe rețelele sociale.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact rolul pe care polițistul l-ar fi avut în activitatea presupusei grupări și să verifice probele strânse în dosar.

Ancheta urmărește și modul în care ar fi funcționat relația dintre polițist și ceilalți suspecți. Potrivit informațiilor obținute de Rețete și Vedete, după ce ar fi primit foloase materiale, între care bani și bijuterii, polițistul ar fi continuat presupusa colaborare cu membrii grupării.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi oferit mai mult decât informații generale. Agentul ar fi indicat inclusiv adrese și date care îi puteau ajuta pe suspecți să identifice imobilele în care se găseau bunuri de valoare. În dosar se verifică și dacă polițistul ar fi asigurat protecție grupării și dacă ar fi primit o parte dintre bunurile furate din locuințe.

Familia agentului ar fi aflat despre amploarea acuzațiilor atunci când anchetatorii au ajuns la locuințele suspecților.

„Nu, de unde să știu eu cu ce se ocupă el. Nu e bine”, a declarat tatăl agentului.

Informațiile prezentate în anchetă arată că suspecții ar fi urmărit în special locuințe din Dumbrăvița, comună periurbană a Timișoarei cunoscută pentru numărul mare de vile și proprietăți aparținând unor persoane cu posibilități financiare ridicate.

Printre victime s-ar fi numărat medici, profesori și persoane publice.

O altă victimă cunoscută ar fi fost fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara. Din locuința acestuia ar fi fost furate aproximativ 20.000 de euro și mai multe bijuterii.

Anchetatorii au desfășurat cercetări timp de aproximativ opt luni înaintea operațiunii care a dus la percheziții și audieri. Marți, polițiștii și procurorii au făcut mai multe percheziții în dosar, iar în timpul acțiunilor a fost descoperit inclusiv un pistol.

Nouă suspecți au fost conduși la audieri. După aproape 12 ore, șase dintre aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore, printre ei aflându-se și agentul de poliție. Potrivit informațiilor prezentate public, suspecții ar fi fost interceptați când reveneau de la Arad, unde ar fi pregătit o nouă spargere.

În autoturismul unuia dintre ei ar fi fost găsite mănuși, cagule, unelte care puteau fi utilizate pentru forțarea ușilor și ferestrelor, precum și un pistol.

Din cercetările efectuate ar fi rezultat că membrii grupării urmăreau și monitorizau victimele pentru a identifica perioadele în care puteau intra în locuințe și fura bani sau bunuri de valoare.

Anchetatorii susțin că suspecții ar fi folosit mai multe metode pentru a pătrunde în imobile și pentru a evita identificarea.

„Pentru săvârșirea faptelor, persoanele bănuite ar fi utilizat diferite dispozitive destinate perturbării sistemelor de alarmare și supraveghere video, precum și alte mijloace care le-ar fi facilitat pătrunderea în imobile. Totodată, pentru monitorizarea persoanelor vătămate, aceștia ar fi utilizat autoturisme pe care le schimbau periodic, în scopul evitării identificării. Prejudiciul total estimat în cauzele cercetate depășește 900.000 de euro, urmând a fi dispuse măsurile legale în vederea recuperării acestuia”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Șase dintre cele nouă persoane conduse la audieri au fost reținute marți pentru 24 de ore. Printre acestea se află și polițistul. Miercuri, suspecții au fost prezentați judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă.

„Din cercetările efectuate până în prezent au rezultat indicii cu privire la utilizarea unor moduri de operare complexe, adaptate pentru pătrunderea și sustragerea de bunuri din locuințe”, a declarat Maria Mitroi, purtător de cuvânt al IPJ Timiș.

Persoanele anchetate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar eventualele pedepse vor depinde de faptele care vor fi dovedite, de încadrarea juridică și de rolul stabilit pentru fiecare suspect. În cazul polițistului, anchetatorii trebuie să stabilească atât eventuala sa implicare în activitatea grupării, cât și dacă și-ar fi folosit funcția și informațiile la care avea acces prin serviciu pentru a-i ajuta pe ceilalți suspecți.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități a grupării și a prejudiciului produs.