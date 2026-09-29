Polițiștii din Cluj au deschis o anchetă după ce o femeie rănită, care prezenta leziuni în zona gâtului și sângera abundent, a fost găsită pe o stradă din cartierul Grigorescu. În urma verificărilor, oamenii legii au mers la locuința acesteia, unde au descoperit și un bărbat care prezenta urme de violență.

Incidentul a fost semnalat luni seară, în jurul orei 20.30, printr-un apel la numărul de urgență 112. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca au identificat femeia în timp ce aceasta se deplasa pe partea carosabilă, în cartierul Grigorescu.

„În prezent, polițiștii fac cercetări pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care două persoane au suferit leziuni și luarea măsurilor legale”, au transmis, marți dimineață, reprezentanții Poliției Județene Cluj.

Potrivit autorităților, după identificarea femeii, polițiștii s-au deplasat împreună cu aceasta la domiciliul său. Acolo a fost găsit un bărbat care prezenta, la rândul său, leziuni și urme de violență.

Presa locală relatează că femeia ar fi ieșit din scara unui bloc de pe strada Ștefan Mora și că avea o plagă aparent provocată prin înjunghiere în zona gâtului. Pe asfalt ar fi fost observate mai multe pete de sânge în urma acesteia.

Jurnaliștii locali susțin, de asemenea, că bărbatul descoperit în locuință prezenta o leziune la cap, care ar fi putut fi provocată cu un topor. În baza acestor informații, presa locală a avansat ipoteza unui atac asupra celor două persoane și chiar a unei tentative de omor.

Poliția nu a confirmat însă, până în acest moment, circumstanțele în care s-au produs rănile și nici natura exactă a incidentului.

„Polițiștii efectuează verificări și activități specifice pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-au produs faptele, precum și a persoanelor implicate”, au mai transmis reprezentanții Poliției Județene Cluj.

Ancheta este în desfășurare, iar oamenii legii urmează să stabilească modul în care au fost rănite cele două persoane și dacă între acestea există o legătură în contextul incidentului.