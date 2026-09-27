Atac armat în Africa de Sud: 17 morți și 15 răniți într-o tavernă

Din cuprinsul articolului Ataca armat. Suspecții ar fi fost înarmați cu puști de asalt AK-47 și pistoale

Un atac armat comis la o tavernă din Wedela, localitate situată la sud-vest de Johannesburg, s-a soldat cu 17 morți și 15 răniți.

Atacul a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei 21:30, la o tavernă din Wedela. Potrivit poliției, mai multe persoane se aflau atât în interiorul localului, cât și în exterior când atacatorii au deschis focul. Ulterior, suspecții au intrat în tavernă și au continuat să tragă asupra clienților, potrivit AFP.

Serviciile medicale de urgență au constatat decesul tuturor celor 17 victime la fața locului, potrivit poliției sud-africane. Printre persoanele ucise se află 13 bărbați și patru femei. Alte 15 persoane au fost rănite în urma atacului.

Poliția a precizat că motivul atacului nu era cunoscut la momentul raportării incidentului.

Autoritățile sud-africane au declanșat o operațiune pentru identificarea și localizarea persoanelor implicate în atac. Poliția a mobilizat detectivi și unități specializate pentru a-i găsi pe suspecți.

Potrivit informațiilor transmise de poliție, suspecții ar fi fost înarmați cu puști de asalt AK-47 și pistoale.