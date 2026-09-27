Ahmet Uğur Pakcan, unul dintre oamenii asociați afacerii Dristor Doner din București, se numără printre cele 32 de persoane arestate preventiv în cadrul unei anchete derulate de Parchetul General din Ankara. Dosarul vizează o presupusă organizație infracțională și cercetează, între altele, acuzații privind spălarea unor bunuri provenite din infracțiuni, transferuri financiare neînregistrate, fraude în dauna unor instituții publice și încălcarea legislației fiscale, potrivit gandul.ro.

Informațiile despre legăturile cu România apar inclusiv în declarația unui martor din dosar, citată de presa turcă.

Ancheta este instrumentată de Parchetul General din Ankara și îl vizează pe Alihan Kuriş, despre care autoritățile turce susțin că ar conduce presupusa organizație cercetată.

La 16 august 2026, 38 de suspecți au fost prezentați procurorilor. Instanța a dispus arestarea preventivă a 32 dintre aceștia, printre care s-au aflat Alihan Kuriş și Ahmet Uğur Pakcan. Pentru ceilalți șase au fost dispuse măsuri de control judiciar, inclusiv arest la domiciliu.

În cazul lui Pakcan, comunicările publice ale Parchetului General din Ankara nu precizează în mod individual care dintre faptele investigate îi este imputată.

Ancheta vizează acuzații privind constituirea și conducerea unei organizații infracționale, apartenența la o astfel de structură, spălarea bunurilor provenite din infracțiuni, fraude în dauna instituțiilor publice și încălcări ale legislației fiscale.

Pe 20 septembrie, Parchetul General din Ankara a anunțat o nouă etapă a anchetei. Autoritățile au emis mandate de arestare pentru 29 de persoane și au dispus numirea unor administratori judiciari la 23 de companii.

Potrivit procurorilor, ancheta analizează presupuse operațiuni privind transferuri de bani și active în Turcia și în străinătate, transferuri financiare neînregistrate și activități despre care anchetatorii susțin că ar fi urmărit introducerea în circuitul legal a unor venituri provenite din infracțiuni.

În comunicarea din 20 septembrie, procurorii au menționat și investigații referitoare la transferuri de bani ascunse în transporturi de ajutoare către străinătate și la utilizarea unor firme de logistică și persoane pentru efectuarea acestor operațiuni.

În cadrul operațiunilor desfășurate în dosar, autoritățile turce au anunțat că au găsit 200 de kilograme de lingouri de aur la o adresă verificată în timpul căutărilor privind localizarea lui Hilmi Tuna Kuriş, fratele lui Alihan Kuriş.

Potrivit agenției Anadolu, aurul avea o proveniență care nu fusese stabilită la momentul respectiv.

Legătura cu România apare în declarația unui martor identificat în presa turcă prin inițialele G.K. Potrivit informațiilor publicate de Daily Sabah, acesta le-ar fi spus anchetatorilor că a avut, prin intermediul unei persoane cunoscute, legături de afaceri cu un lanț de restaurante döner din România.

În declarația citată, G.K. l-ar fi indicat pe Ahmet Uğur Pakcan drept persoană responsabilă de activitățile din România și ca una dintre persoanele importante pentru operațiunile din Balcani, mai scrie gândul.ro.

Martorul ar fi menționat explicit Dristor Döner și casele de schimb valutar Dristor din București. Potrivit aceleiași relatări, acesta ar fi susținut că Pakcan ar fi avut un rol în administrarea unor activități financiare derulate prin aceste afaceri.

Declarații despre un cămin studențesc din București

În aceeași declarație apar referiri la un cămin studențesc din București. Potrivit relatării martorului, Pakcan ar fi avut un rol în administrarea acestuia, iar studenții cazați acolo ar fi fost trimiși periodic în Turcia.

Martorul ar fi susținut că tinerii erau direcționați la Istanbul către un avocat identificat prin inițialele M.A. și că în bagajele lor ar fi fost introduse sume în dolari, euro și lire sterline. Conform declarației relatate de presa turcă, studenților li s-ar fi cerut să nu deschidă bagajele până la întoarcerea în România.

Potrivit aceleiași versiuni prezentate în dosar, banii ar fi fost ulterior preluați la București de persoane despre care martorul susține că făceau parte din structura investigată.

Ahmet Uğur Pakcan este asociat de presa de business cu afacerile Dristor din București. Informații publice mai vechi îl prezintă drept unul dintre oamenii implicați în Dristor Döner și Dristor Kebap, afaceri dezvoltate în România începând din 1999.

Firma KEBAP SHOP SRL deține la OSIM marca „DRISTOR Doner KEBAP – DIN 1999”. Compania a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 78,6 milioane de lei, un profit net de circa 14,7 milioane de lei și 316 angajați.