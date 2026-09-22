Călin Georgescu, prima noapte în celulă. Ce a făcut după ce a ajuns în arest

Călin Georgescu și-a petrecut prima noapte în Arestul Central al Capitalei, după ce a fost reținut luni de procurorii DIICOT într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Potrivit unor surse din anchetă, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost cazat într-o celulă cu alți deținuți, despre care sursele susțin că nu sunt cercetați pentru fapte comise cu violență.

În prima noapte petrecută în arest, Georgescu nu ar fi vrut să mănânce. Potrivit acelorași surse, acesta a băut doar apă.

Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen au fost reținuți luni pentru 24 de ore, iar marți urmează să fie prezentați Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Georgescu a fost adus luni la sediul DIICOT în jurul orei 15:00, după aproape nouă ore de percheziții la locuința sa din Mogoșoaia. El a refuzat să dea declarații în fața anchetatorilor, potrivit surselor judiciare.

Fostul candidat fusese ridicat în aceeași dimineață, în timp ce se deplasa către un bazin de înot din Otopeni. Polițiștii l-au dus la locuința din Mogoșoaia, unde au avut loc percheziții într-un dosar care vizează un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

Potrivit DIICOT, în urma perchezițiilor au fost ridicate sisteme de bruiaj, documente, dispozitive de stocare a datelor, precum și două pașapoarte și o legitimație care urmează să fie expertizate, existând suspiciunea că unele documente ar putea fi false.

În locuința lui Georgescu a fost găsită și o legitimație prezentată drept „diplomatică”, aparent emisă de Ordinul Cavalerilor de Malta. Ulterior, Ambasada Ordinului Suveran Militar de Malta în România a transmis că documentul nu a fost emis de instituție.

În mașina lui Georgescu, anchetatorii au găsit un aparat de bruiaj, denumit „rabbler”, despre care surse judiciare au spus că poate împiedica ascultarea și înregistrarea unor convorbiri.

Ancheta a pornit de la plângerea formulată de omul de afaceri Răzvan Leu, din Buzău, care susține că a pierdut peste 1,1 milioane de euro în urma unei finanțări care nu s-a mai concretizat.

Potrivit anchetatorilor, Leu l-ar fi cunoscut pe Călin Georgescu în 2021, prin intermediul unei persoane comune. Georgescu i-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era necesară obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro.

În acest context, Georgescu i l-ar fi recomandat pe Ionel Rusen, care, la rândul său, i l-ar fi prezentat pe cetățeanul italian Massimiliano Arena, descris drept reprezentant al unei bănci din Elveția.

Pentru obținerea finanțării, lui Răzvan Leu i s-ar fi cerut o garanție de 1 milion de euro. Potrivit anchetatorilor, din această sumă, 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale, iar pentru această destinație ar fi fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.

Ulterior, omul de afaceri ar fi fost determinat să transfere încă 100.000 de euro, după ce i s-ar fi spus că valoarea împrumutului ar putea fi majorată până la 15 milioane de euro. Finanțarea nu s-a mai realizat, iar Răzvan Leu a cerut restituirea banilor, fără să își recupereze suma.

DIICOT a transmis că, potrivit probatoriului administrat până în acest moment, persoana vătămată a fost determinată să transfere inițial peste 1 milion de euro și ulterior încă 100.000 de euro, prejudiciul total depășind 1,1 milioane de euro.

Omul de afaceri a confirmat luni că el este cel care a depus plângerea penală aflată la baza dosarului.

Răzvan Leu a spus că a sesizat autoritățile în ianuarie 2024, după ce a încercat fără succes să recupereze pe cale amiabilă banii pierduți.

„Confirm că sunt persoana care a formulat, în ianuarie 2024, plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT. Am făcut acest demers dintr-un singur motiv: am pierdut peste un milion de euro, bani câștigați prin muncă, în urma promisiunii unei finanțări care nu s-a concretizat niciodată”, a declarat Leu.

Acesta a mai povestit că l-a cunoscut pe Georgescu în 2021 și că a avut încredere în propunerea de finanțare.

„Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală. Am fost înșelat cu suma de 1.100.000 euro, dată de mine ca avans pentru un împrumut extern de 6.000.000 euro, o linie de credit destinată unor investiții în afaceri”, a mai spus omul de afaceri.

DIICOT îi cercetează pe cei doi inculpați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.