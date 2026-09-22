O carte despre prințesa Diana readuce în prim-plan tensiunile dintre familia Spencer și familia regală britanică. Charles Spencer, fratele mai mic al Dianei, publică marți, 22 septembrie, volumul „Swan Song: Diana, My Sister”, în care își reconstruiește amintirile despre sora sa, căsătoria acesteia cu Charles al III-lea și perioada de după moartea ei. Apariția cărții a fost precedată de publicarea mai multor fragmente în presa britanică și de o reacție neobișnuit de directă a Palatului Buckingham.

Charles Spencer susține în carte că atitudinea lui Charles, pe atunci prinț de Wales, după moartea Dianei, în 1997, i-a rămas întipărită ca fiind incompatibilă cu gravitatea momentului. Relatarea sa a determinat Palatul Buckingham să transmită că durerea provocată de pierderea unei surori poate influența memoria și judecata chiar și după trecerea multor ani.

Spencer a respins această explicație și a spus că își amintește clar conversația pe care o descrie în volum. Într-un interviu, el a acuzat palatul că pune sub semnul întrebării propria sa capacitate de a-și aminti ceea ce s-a întâmplat.

Unul dintre cele mai controversate episoade din volum se referă la o convorbire telefonică pe care Charles Spencer spune că a avut-o cu prințul Charles la scurt timp după moartea Dianei.

Potrivit relatării lui Spencer, tonul fostului soț al Dianei i s-ar fi părut atât de vesel, încât l-a comparat cu reacția unei persoane care tocmai câștigase la loterie. Spencer interpretează această atitudine drept expresia unei eliberări după încheierea căsătoriei și sugerează că moartea Dianei ar fi putut fi privită de Charles ca o posibilitate de a-și continua viața alături de Camilla. Afirmațiile reprezintă relatarea lui Spencer despre propriile amintiri.

Într-un alt pasaj, Spencer afirmă că prințul Charles i-ar fi spus, în timpul unei discuții despre înmormântarea Dianei: „O vom uita în curând”. Palatul Buckingham nu a confirmat această relatare.

Palatul a transmis că regele nu ignoră faptul că suferința provocată de moartea unei surori poate afecta modul în care sunt păstrate și rememorate evenimentele. Spencer a respins această perspectivă și a susținut ulterior că își amintește cu certitudine conversația.

Volumul nu este însă doar despre conflictul cu regele. Charles Spencer își construiește relatarea în jurul relației cu sora sa și a felului în care a perceput-o înainte și după intrarea ei în familia regală.

Diana și Charles Spencer au crescut împreună și și-au spus reciproc „Duch” și „Carlos”. Descrierea din carte pornește de la copilăria lor și ajunge la perioada în care Diana a devenit una dintre cele mai cunoscute femei din lume. Editura prezintă volumul drept o relatare personală despre viața Dianei și despre săptămâna morții sale.

Spencer o descrie pe Diana drept o persoană cu un magnetism aparte și amintește inclusiv de pasiunea ei pentru cărțile Barbarei Cartland și de preferința pentru filmul „Melodia fericirii”.

În carte apare și întâlnirea dintre Nelson Mandela și familia Dianei. Fostul președinte sud-african este prezentat drept una dintre personalitățile care au remarcat caracterul aparte al prințesei.

Charles Spencer susține că Diana a avut îndoieli serioase înaintea nunții cu prințul Charles.

Potrivit relatării sale, episodul s-ar fi petrecut în 1980, după o petrecere organizată pentru aniversarea prințului Andrew. Diana ar fi fost profund afectată de faptul că Charles o ignorase în timpul serii și ar fi mers la tatăl său, spunându-i că nu poate să se căsătorească cu un bărbat despre care considera că nu o iubește.

Tatăl ei ar fi răspuns că era prea târziu pentru ca un angajament de asemenea amploare să fie anulat.

Spencer leagă în carte și problemele alimentare ale Dianei de perioada logodnei. El afirmă că prințul Charles nu i-ar fi diminuat nesiguranțele legate de aspectul fizic. La câteva zile după anunțarea logodnei, susține Spencer, Charles ar fi făcut o remarcă despre talia ei, spunându-i că este „puțin dolofană”.

Relatarea lui Spencer nu se limitează la Charles al III-lea. În carte, el oferă propriile amintiri despre mai mulți membri ai familiei regale.

Prințul Philip este prezentat drept o figură autoritară. Spencer își amintește un episod din 1977, când era paj de onoare la deschiderea Parlamentului și a asistat la o remarcă dură pe care Philip i-ar fi adresat-o reginei Elisabeta a II-a.

Și prințesa Anne apare într-un episod relatat de Spencer. El povestește despre o cină la Buckingham Palace în timpul căreia a stat lângă aceasta și descrie comportamentul ei față de el ca fiind umilitor.

Acestea sunt amintirile personale ale lui Charles Spencer, reconstruite în carte la aproape trei decenii de la moartea Dianei.

Un alt capitol este dedicat relației dintre familia Spencer și presa britanică.

Charles Spencer susține că, în anii 1990, a devenit la rândul său ținta tabloidelor și afirmă că unele informații negative despre el ar fi fost alimentate de persoane apropiate prințului Charles.

Potrivit relatării sale, un colaborator al prințului ar fi avut rolul de a transmite presei informații pe care Spencer le consideră false, fără ca sursa regală să poată fi identificată.

Tema are o importanță aparte în contextul cărții, deoarece Spencer descrie în detaliu și presiunea constantă exercitată de presa britanică asupra Dianei în ultimii ani ai vieții sale. Descrierea editurii pune, de asemenea, accent pe modul în care Diana a fost urmărită de presă în perioada în care căsnicia sa cu Charles se destrăma.

Cartea conține și afirmații pe care Charles Spencer le prezintă drept informații de familie, dar care sunt dificil de verificat independent.

El susține că tatăl său, Edward Spencer, care a fost scutier al regelui George al VI-lea, ar fi avut o relație cu viitoarea regină Elisabeta, pe atunci necăsătorită.

Potrivit relatării lui Spencer, relația ar fi fost întreruptă de lordul Mountbatten, unchiul prințului Philip.

Afirmația readuce în discuție speculații mai vechi despre viața personală a Elisabetei a II-a. Un subiect similar a fost prezentat și în serialul „The Crown”, care a sugerat o apropiere între regină și lordul Porchester, antrenorul cailor săi de curse.

Un alt pasaj controversat privește momentul în care Diana i-ar fi spus fratelui său că intenționează să divorțeze.

Spencer povestește că era preocupat de reacția publicului și de posibilitatea ca Diana să fie acuzată că distruge imaginea idealizată a familiei regale.

Potrivit lui Spencer, Diana i-ar fi răspuns printr-o afirmație despre relația soțului ei cu un valet. Fratele ei precizează însă imediat că Diana nu i-a spus numele bărbatului și că nici el nu a încercat să afle identitatea acestuia.

„Swan Song: Diana, My Sister” apare la 22 septembrie 2026 și are 384 de pagini. Cartea este publicată de Penguin și este disponibilă în format tipărit, electronic și audio.

Charles Spencer a declarat că a scris volumul pentru a-și consemna propriile amintiri despre sora sa. Apariția are loc înaintea împlinirii a 30 de ani de la moartea Dianei, iar autorul susține că intenția sa este să ofere propria perspectivă asupra vieții și moștenirii acesteia.

Publicarea fragmentelor despre Charles al III-lea a transformat însă volumul într-un nou episod de dispută publică între Charles Spencer și familia regală britanică. Buckingham Palace a contestat indirect credibilitatea amintirilor sale, în timp ce Spencer continuă să susțină că relatarea sa este fidelă celor trăite și auzite de el.