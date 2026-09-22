86,1% dintre români se așteaptă ca prețurile să crească în următoarele șase luni, potrivit celei de-a doua ediții a Indicelui Sentimentului Economic New Money - INSCOP (ISE). Procentul este în ușoară creștere față de luna iunie, când 84,5% dintre cei chestionați anticipau o majorare a prețurilor.

Potrivit cercetării, doar 7,9% dintre respondenți consideră că prețurile vor rămâne la același nivel în următoarele șase luni, față de 8,5% în iunie.

În același timp, 4,3% dintre români estimează că prețurile vor scădea, în creștere față de procentul de 3,8% înregistrat în iunie. Ponderea celor care nu au răspuns a fost de 1,8%, comparativ cu 3,1% în luna iunie.

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, spune că rezultatele din septembrie indică o menținere a percepțiilor economice înregistrate în vară.

„Între iunie şi septembrie, Indexul Sentimentului Economic al populaţiei (ISE) se modifică foarte puţin. Nu asistăm la o schimbare de climat, ci la stabilizarea unei stări de neîncredere economică deja instalate. Datele din septembrie şi comparaţia cu cele din iunie 2026 ne arată că intrăm într-o etapă de «normalizare a incertitudinii economice». Nu în sensul că oamenii consideră situaţia normală sau acceptabilă, ci că încep să îşi adapteze deciziile la ipoteza că dificultăţile vor persista, exprimând astfel o formă de rezilienţă”, a declarat Remus Ștefureac, într-un comunicat.

ISE urmărește periodic percepțiile, așteptările și comportamentele economice ale populației. Indicatorul include aspecte precum evoluția veniturilor, așteptările privind veniturile familiei, percepția asupra evoluției prețurilor, situația economică proprie și disponibilitatea de a face anumite achiziții sau investiții.

Cercetarea a fost realizată în perioada 1-7 septembrie 2026, prin interviuri telefonice (CATI), pe un eșantion de 1.100 de persoane.

Eșantionul este reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de cel puțin 18 ani. Eroarea maximă admisă este de ±2,95%, la un grad de încredere de 95%.