Două sondaje publicate înaintea referendumului din 27 septembrie indică o opoziție majoritară față de propunerea de modificare a Constituției Elveției care ar înăspri regulile privind neutralitatea și ar limita cooperarea militară cu NATO și posibilitatea de a impune sancțiuni altor state, potrivit Reuters.

Inițiativa, lansată de Partidul Popular Elvețian (SVP), formațiune politică de dreapta, urmărește consacrarea unei definiții mai stricte a neutralității în Constituția federală.

Un sondaj realizat de 20 Minuten și Tamedia arată că 68% dintre respondenți se opun propunerii, în timp ce 31% o susțin. Un al doilea sondaj, realizat de institutul GFS Bern pentru SRG, indică 63% împotrivă și 34% pentru inițiativă.

Inițiativa „Salvgardarea neutralității elvețiene” va fi supusă votului popular pe 27 septembrie 2026. Neutralitatea Elveției este înscrisă în Constituția federală din 1848 și este recunoscută în dreptul internațional.

În forma propusă, Constituția ar urma să precizeze că neutralitatea este „permanentă și armată”. Elveția nu ar putea adera la o alianță militară sau de apărare și nici nu ar putea coopera cu o asemenea alianță, cu excepția situației în care țara este atacată militar sau un astfel de atac este iminent.

Textul prevede, de asemenea, ca Elveția să nu participe la conflicte militare între alte state și să nu impună sancțiuni statelor aflate în război. Excepția ar fi reprezentată de sancțiunile adoptate de Organizația Națiunilor Unite și de măsurile destinate prevenirii eludării sancțiunilor.

Inițiativa nu ar însemna că Elveția ar deveni membră NATO. În prezent, țara nu face parte din alianță, însă cooperează cu alte state în domeniul securității.

Guvernul elvețian consideră că actualul cadru de neutralitate permite autorităților să își adapteze politica externă în funcție de schimbarea situației internaționale. Potrivit poziției oficiale a Consiliului Federal, adoptarea inițiativei ar restrânge această marjă de manevră și ar afecta cooperarea în domeniul securității.

Inițiativa ar introduce, astfel, limite constituționale mai stricte într-un moment în care Europa traversează o perioadă de securitate tensionată. Guvernul elvețian și Parlamentul federal se opun propunerii și susțin menținerea actualului sistem.

Neutralitatea Elveției a revenit în centrul dezbaterii după invazia Rusiei în Ucraina din 2022. Elveția a adoptat în mare parte sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei, decizie criticată de susținătorii unei interpretări mai stricte a neutralității.

Potrivit autorităților elvețiene, dacă inițiativa ar fi aprobată, țara nu ar mai putea adopta sancțiuni împotriva statelor beligerante, ceea ce ar putea afecta și regimul de sancțiuni aplicat Rusiei. Sancțiunile impuse prin decizii ale ONU ar rămâne obligatorii pentru Elveția, în calitate de stat membru al organizației.

Datele publicate la 16 septembrie arată o creștere a opoziției față de inițiativă comparativ cu sondajele precedente. Într-un sondaj Tamedia și 20 Minuten publicat în august, 62% dintre participanți se declarau împotriva propunerii. Un sondaj SRG din aceeași perioadă indica 54% împotrivă.

Noile cercetări indică 68%, respectiv 63% opoziție. Reuters relatează că, potrivit GFS Bern, sprijinul pentru inițiativă a scăzut chiar și în rândul alegătorilor SVP. Rezultatele sondajelor reprezintă însă măsurători ale opiniei publice înaintea votului și nu rezultatul referendumului.

Cetățenii elvețieni vor decide prin vot popular dacă modificarea propusă va fi introdusă în Constituția federală. Pe 27 septembrie sunt programate două referendumuri federale, iar inițiativa privind neutralitatea este una dintre acestea.

Miza referendumului nu este dacă Elveția va rămâne sau nu un stat neutru, ci modul în care neutralitatea va fi definită și aplicată în viitor. Autoritățile elvețiene subliniază că neutralitatea țării rămâne în vigoare indiferent de rezultatul consultării, disputa fiind legată de limitele pe care Constituția le-ar impune politicii externe și de securitate.