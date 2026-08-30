Mai multe persoane au fost rănite după ce s-au tras focuri de armă în timpul unui eveniment rave organizat în noaptea de sâmbătă spre duminică, 30 august, pe hipodromul Schachen din Aarau, în nordul Elveției, potrivit agenției Reuters.

Poliția cantonală din Aargau a anunțat că există „mai multe victime”, însă numărul exact al persoanelor afectate și gravitatea rănilor nu erau cunoscute în primele ore ale dimineții.

Incidentul s-a produs în jurul orei 3.00, în timpul evenimentului „Aarauer Rave Vol. 7”, organizat pe hipodromul din Aarau. Autoritățile au mobilizat un dispozitiv important de poliție și salvare, au izolat zona și au cerut populației să evite perimetrul, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească cine a tras și care a fost motivul atacului.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Cantonală Aargau și relatate de radiodifuzorul public elvețian SRF, focurile de armă au fost trase spre o mulțime aflată în zona hipodromului Schachen.

Autoritățile au confirmat existența mai multor victime, dar nu au comunicat imediat câte persoane au fost rănite și nici dacă există victime decedate.

„Nu este încă clar ce s-a întâmplat exact”, a declarat Vanessa Rumpold, purtătoarea de cuvânt a Poliției Cantonale Aargau, potrivit presei elvețiene.

La câteva ore după incident, poliția a precizat că operațiunea este în desfășurare și a cerut martorilor care dețin fotografii sau înregistrări video să le pună la dispoziția anchetatorilor.

La momentul atacului, pe hipodrom avea loc „Aarauer Rave Vol. 7”, un eveniment de muzică electronică organizat în Aarau.

Potrivit organizatorilor, evenimentul era programat pentru perioada 29-30 august și se desfășura pe Pferderennbahn Schachen, hipodromul din Aarau. Pe pagina oficială a festivalului, organizatorii promovau evenimentul ca unul la care urmau să participe aproximativ 3.500 de persoane.

În primele relatări ale presei elvețiene, autoritățile nu au precizat dacă atacatorul sau atacatorii au fost identificați.

În zona hipodromului au fost trimise numeroase echipaje de poliție, ambulanțe și pompieri. SRF a relatat că la operațiune participă și unitatea cantonală pentru intervenții în situații de dezastru.

🚨 BREAKING: Several people have been injured after gunshots were fired into a crowd at an outdoor techno music festival in Aarau, Switzerland. A massive emergency operation is underway. Police order the public to strictly avoid the Schachen area. pic.twitter.com/VpSiA8G580 — BREAKING NEWS (@TheNewsTrending) August 30, 2026

De asemenea, un elicopter Super Puma al armatei elvețiene a fost mobilizat în cadrul intervenției. Autoritățile nu au oferit imediat detalii despre rolul exact al aparatului în operațiunea aflată în desfășurare.

Perimetrul din jurul hipodromului a fost izolat, iar poliția a cerut populației să stea departe de zonă.

Ancheta se află într-o fază incipientă, iar autoritățile nu au anunțat cine a tras focurile de armă sau care ar fi putut fi motivul atacului.

Poliția analizează imaginile disponibile și încearcă să reconstituie desfășurarea exactă a incidentului. Autoritățile au cerut în mod special persoanelor care au filmat sau fotografiat în timpul evenimentului să transmită materialele anchetatorilor.

Reuters notează că autoritățile elvețiene nu confirmaseră, în primele ore după atac, existența unor victime decedate.

Incidentul de la Aarau rămâne în desfășurare, iar autoritățile elvețiene urmează să ofere noi informații despre numărul victimelor, starea acestora și circumstanțele în care au fost trase focurile de armă.

Deocamdată, cele mai importante informații confirmate sunt că mai multe persoane au fost afectate, că focurile au fost trase în timpul sau în apropierea evenimentului rave și că poliția desfășoară o amplă operațiune pentru identificarea persoanelor responsabile.