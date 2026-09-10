Un accident grav s-a produs joi în estul Elveției, după ce un autocar turistic s-a răsturnat pe un drum de munte din cantonul Graubünden. Mai multe persoane și-au pierdut viața, iar altele au fost rănite în urma accidentului, potrivit Euronews.

Circumstanțele în care autocarul a părăsit șoseaua nu sunt deocamdată cunoscute, iar autoritățile elvețiene au început o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Autocarul circula pe tronsonul de drum dintre localitățile Susch și Zernez, în valea Engadine, în apropierea intrării în Parcul Național Elvețian.

Zona este cunoscută pentru drumurile sale alpine și peisajele montane, iar accidentul s-a produs pe un sector de șosea aflat într-o regiune dificilă din punct de vedere geografic.

Potrivit informațiilor disponibile, autocarul s-a răsturnat, iar în urma impactului mai multe persoane au murit, în timp ce alte persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Poliția din Graubünden a confirmat producerea accidentului și existența unor victime, însă autoritățile nu au comunicat deocamdată numărul exact al persoanelor decedate.

De asemenea, nu au fost făcute publice informații privind naționalitatea victimelor și nici detalii clare despre împrejurările în care autocarul a ieșit de pe carosabil.

Ancheta urmează să stabilească inclusiv cauza accidentului și modul în care s-a produs răsturnarea autocarului.

Mai multe echipe de intervenție au fost mobilizate pentru operațiunile de salvare și acordarea primului ajutor. În apropierea locului accidentului au ajuns și mai multe elicoptere, folosite pentru sprijinirea intervenției și transportul persoanelor care au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Operațiunile s-au desfășurat într-o zonă montană, ceea ce a făcut intervenția echipelor de urgență mai dificilă.

Presa elvețiană a identificat autocarul ca aparținând companiei Oad, o agenție de turism din Țările de Jos care organizează excursii și vacanțe în mai multe țări europene.

Deocamdată, nu sunt disponibile informații complete despre pasagerii aflați în autocar și nici despre traseul pe care îl urma acesta în momentul producerii accidentului.

Poliția elvețiană continuă cercetările pentru a stabili cauza exactă a accidentului. Autoritățile urmează să verifice circumstanțele în care autocarul a părăsit șoseaua și factorii care au dus la răsturnarea acestuia.

Până la finalizarea verificărilor, autoritățile nu au oferit alte informații privind cauza producerii tragediei.