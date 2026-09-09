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Tragedie în Polonia: un tren Intercity a lovit un camion și a deraiat. Cel puțin 20 de oameni au fost răniți. Video

Tragedie în Polonia: un tren Intercity a lovit un camion și a deraiat. Cel puțin 20 de oameni au fost răniți. Video
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Din cuprinsul articolului

Cel puțin 20 de persoane au fost rănite, iar patru dintre acestea se află în stare gravă, după ce un tren Intercity a deraiat miercuri dimineață în centrul-sudul Poloniei. Garnitura a lovit un camion la o trecere la nivel cu calea ferată, în apropierea orașului Przysucha, relatează TVP World.

Cum s-a produs accidentul de tren

Trenul circula pe ruta Lublin, în estul Poloniei, către Szczecin, oraș-port situat în nord-vestul țării. Accidentul s-a produs în jurul orei 11:20, la aproximativ 100 de kilometri sud-est de Varșovia, potrivit informațiilor publicate de presa locală.

În urma impactului, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Printre răniți se află atât șoferul camionului, cât și conductorul trenului, au precizat reprezentanții poliției locale.

Șoferul camionului, blocat în vehicul

Șoferul camionului a rămas blocat în interiorul vehiculului după coliziune. Acesta a fost însă scos de pompieri, care au intervenit pentru a-l elibera.

Un purtător de cuvânt al serviciului de pompieri a descris amploarea accidentului și starea garniturii după impact.

„Locomotiva se află răsturnată pe o parte pe linia opusă, iar unele vagoane sunt, de asemenea, răsturnate pe o parte”, a declarat acesta.

Erau peste 120 de pasageri în tren

Trenul implicat în accident, denumit „Koziołek”, era format din șase vagoane și locomotivă și transporta aproximativ 120 de pasageri, potrivit operatorului feroviar PKP Intercity.

Operațiunea de salvare a fost una amplă. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție, inclusiv două ambulanțe aeriene, pentru a acorda primul ajutor persoanelor rănite și pentru a facilita transportul victimelor care aveau nevoie de îngrijiri medicale.

Accidentul a provocat și perturbări majore în circulația feroviară. PKP Intercity a anunțat suspendarea întregului trafic pe linia pe care s-a produs incidentul.

Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte în care camionul a ajuns pe calea ferată și modul în care s-a produs coliziunea cu trenul Intercity.

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