Un tribunal din Moscova l-a condamnat la 23 de ani de închisoare pe cetățeanul rus Georgi Pirogov, după ce acesta a declarat găsit vinovat de spionaj pentru Polonia, a anunțat vineri Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), potrivit Reuters.

Potrivit autorităților ruse, Pirogov ar fi furnizat serviciilor de informații poloneze date despre armament rusesc avansat și sisteme de rachete utilizate în războiul din Ucraina. FSB susține că bărbatul a părăsit Rusia după izbucnirea invaziei și că, în aprilie 2022, ar fi luat legătura cu reprezentanți ai serviciilor poloneze.

Ulterior, anchetatorii ruși afirmă că acesta ar fi primit sarcina de a identifica și transmite informații clasificate. În plus, folosindu-se de relațiile pe care le avea în industria rusă de apărare, Pirogov ar fi încercat să obțină informații personale despre persoane care dețineau acces la secrete de stat. Conform acuzațiilor, datele urmau să fie utilizate pentru recrutarea acestora de către serviciile poloneze.

Dosarul s-a desfășurat în condiții de maximă discreție. Procesele de spionaj din Rusia sunt frecvent judecate cu ușile închise, autoritățile invocând considerente legate de securitatea națională, iar informațiile publice despre probe și desfășurarea anchetelor sunt limitate.

Potrivit The Moscow Times, Pirogov s-a stabilit în Georgia în 2022. În iulie 2024, el ar fi dispărut în timpul unei deplasări profesionale în Uzbekistan. Câteva zile mai târziu, acesta a reapărut într-un centru de detenție din Moscova. Nici autoritățile ruse, nici cele uzbece nu au oferit explicații publice privind modul în care a fost reținut și transferat în Rusia.

Sentința este anunțată într-un moment în care Moscova și Varșovia se acuză reciproc tot mai frecvent de activități de spionaj și operațiuni clandestine. Cazurile de acest tip s-au înmulțit în Rusia după începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei.

Condamnarea lui Pirogov a fost făcută publică la o zi după ce autoritățile poloneze au anunțat reținerea unui cetățean rus suspectat că ar fi fost recrutat de Moscova pentru a pregăti asasinarea, la Varșovia, a unui cetățean cu dublă cetățenie ucraineană și americană.