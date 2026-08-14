Românii se bucură de câteva zile cu temperaturi mai moderate, însă pauza de la căldură nu va dura mult. Valorile termice rămân mai scăzute sâmbătă, iar de duminică temperaturile încep să crească din nou. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), ziua de luni vine cu maxime care pot ajunge la 37-38 de grade în vestul țării. Astfel, românii care merg în vacanță de Sfânta Maria vor avea parte de o zi cu temperaturi apropiate de cele specifice acestei perioade.

Vremea va fi în general călduroasă în vestul și nord-vestul țării, dar și local în centru și sud. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana.

Minimele vor coborî până la 9-17 grade, iar în depresiunile din Carpații Orientali pot ajunge la aproximativ 5 grade. Pe litoral și în Dealurile de Vest, temperaturile nocturne pot urca până la 19-20 de grade.

Cerul va fi variabil, cu perioade mai mult senine dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Dobrogea și sudul Banatului, unde vitezele pot ajunge la 35-40 km/h.

În București, vremea va fi frumoasă, cu cer mai mult senin. Maxima va ajunge la 29-30 de grade, iar minima va fi de 13-16 grade.

Duminică, vremea devine călduroasă în cea mai mare parte a țării. În Câmpia de Vest, temperaturile pot ajunge la 35 de grade, iar local vremea poate deveni caniculară.

Maximele vor fi cuprinse între 25 de grade în sudul litoralului și 35 de grade în Câmpia de Vest. În București, temperatura maximă va ajunge la 30-31 de grade.

Luni, căldura se intensifică în regiunile vestice, unde va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală poate atinge local pragul critic de 80 de unități.

Maximele vor ajunge la 37 de grade în Câmpia de Vest, în timp ce pe litoral vor fi 26-28 de grade. În București, temperatura poate urca la 32-33 de grade.

Spre seară, în vestul și nord-vestul țării, norii se vor înmulți, iar local pot apărea averse și descărcări electrice.

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat că răcirea temporară poate reduce și riscul de incendii în sud-vestul țării.

„În următoarele zile, din punct de vedere meteorologic, temperaturile sunt în scădere. Deci, este posibil ca riscul pentru incendii în partea de sud-vest a țării, unde deja am înregistrat episoade, să fie unul redus, pentru că temperaturile vor fi între 23 și 33 de grade în Câmpia de Vest, cu 28-29 de grade în Capitală. Vântul va fi moderat, cu viteze de 35-40 km/h. Mâine, precipitații slabe, de până la 5 l/mp.

Sâmbătă, un ecart asemănător, pentru ca duminică să crească din nou. Iar cursul săptămânii să aducă temperaturi de 37-38 de grade în partea de vest a țării”, a spus Mateescu.