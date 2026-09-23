Anchetatorii au făcut noi verificări în locuința din Tomșani în care Valentina Tănăsie ar fi locuit împreună cu iubitul ei, Vlad Băltățeanu. În casă ar fi fost descoperite urme de sânge pe o saltea, iar procurorii încearcă să stabilească ce s-a întâmplat înainte ca tânăra de 28 de ani să fie găsită moartă în râul Olt.

Casa din Tomșani în care Valentina Tănăsie ar fi locuit împreună cu Vlad Băltățeanu a devenit una dintre principalele zone verificate de anchetatori. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea și polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele în care tânăra și-a pierdut viața.

Potrivit informațiilor din anchetă, Valentina ar fi suferit o lovitură puternică la cap. Trupul tinerei a fost găsit ulterior într-o valiză care plutea pe râul Olt, iar anchetatorii au constatat că aceasta prezenta mai multe leziuni.

Principalul suspect în dosar este Vlad Băltățeanu, iubitul victimei. După dispariția tinerei, acesta ar fi plecat din România și a fost identificat ulterior în Ungaria.

Locuința suspectului a fost percheziționată de oamenii legii. Potrivit datelor din anchetă, în interior ar fi fost descoperite urme de sânge pe o saltea.

Descoperirea este verificată de anchetatori, care trebuie să stabilească dacă urmele au legătură cu moartea Valentinei și în ce împrejurări au apărut.

Cu câteva ore înainte de tragedie, Valentina ar fi vorbit cu tatăl ei după o ceartă puternică pe care ar fi avut-o cu iubitul său. Ulterior, când părintele nu a mai putut lua legătura cu fiica sa, acesta ar fi mers la locuința lui Vlad.

Petre Tănăsie, tatăl tinerei, a povestit că a mers la locuința în care fiica sa ar fi stat cu Vlad după ce a observat că aceasta nu mai răspundea la telefon.

„Bunică-sa nu știa de ei. M-a mai băgat într-o cameră și acolo am văzut haine aruncate prin pat, pe jos. Și am zis: «Doamnă, unde e nenorocitul ăsta? Că ăsta mi-a omorât fata!». Am sunat când am văzut că fata mea lipsește și, de acolo de acasă de la ea, mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva cu ea”, a mai povestit Petre Tănăsie, tatăl Valentinei, pentru Antena 3 CNN.

Declarația face parte din informațiile analizate de anchetatori pentru stabilirea cronologiei evenimentelor dinaintea dispariției tinerei.

Unul dintre vecinii lui Vlad Bălțățeanu a povestit că ultima dată l-ar fi văzut duminică seară. Potrivit acestuia, în acea seară ar fi avut loc o mică petrecere la locuința suspectului.

„De duminică, nu l-am văzut. Duminică seara au avut aici o mică petrecere”, a spus unul dintre vecinii principalului suspect în cazul morţii Valentinei.

Bărbatul a fost întrebat și dacă Vlad a mai plecat în străinătate și a povestit despre activitățile acestuia din ultimii ani.

„Da, în Belgia, acum câţiva ani, după – la Bucureşti; a lucrat ca frizer. Momentan, era acasă, făcea o renovare pe la casă, la interioare. Şi pe la Horezu am auzit că mai tundea la o frizerie, dar nu pot să ştiu sigur că a fost sau nu a fost”, a arătat el.

Procurorii și polițiștii continuă cercetările pentru a reconstitui ultimele ore din viața Valentinei Tănăsie. Urmele descoperite în locuință, declarațiile martorilor și celelalte probe administrate în dosar urmează să fie analizate pentru stabilirea împrejurărilor în care tânăra a murit.

Vlad Băltățeanu este vizat de cercetări pentru omor, iar anchetatorii urmează să stabilească responsabilitatea fiecărei persoane implicate și întreaga succesiune a evenimentelor.