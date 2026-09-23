Eliza Tănăsie, sora Valentinei Tănăsie, tânăra găsită decedată într-o valiză abandonată în râul Olt, lucrează ca hairstylist și a colaborat cu mai multe vedete din România. Printre persoanele pentru care a realizat coafuri se numără Theo Rose, Antonia și Mira, iar activitatea sa este prezentată și pe rețelele sociale. Tânăra a transmis pe rețelele sociale un mesaj emoționant în memoria Valentinei.

Eliza Tănăsie traversează o perioadă extrem de dificilă după moartea surorii sale.

„Ai plecat și ai luat cu tine o parte din mine… Te iubesc, sora mea, infinit!”, a fost mesajul ei.

Pe lângă activitatea desfășurată în salon, Eliza și-a făcut cunoscută munca și în mediul online. Coafurile realizate de ea, inclusiv stilul „sleek bun”, au devenit una dintre imaginile asociate activității sale profesionale.

În ultimii ani, hairstylistul a lucrat cu mai multe nume cunoscute din industria muzicală. Printre acestea se află Theo Rose, Antonia și Mira.

Prezența sa online este legată în principal de proiectele profesionale și de transformările de look pe care le realizează pentru clientele sale.

Povestea familiei Valentinei Tănăsie are și o legătură cu foști concurenți ai emisiunii „Insula Iubirii”. Petre Tănasie, tatăl Valentinei și al Elizei, îl cunoaște de mai mulți ani pe Marius Avram.

Petre Tănasie este lăutar și provine din aceeași zonă cu Marius Avram. Maria Avram a explicat însă că relația dintre soțul său și tatăl celor două surori nu este una apropiată.

„Este de la Marius, de la țară, într-adevăr, și este lăutar. Noi am fost nași, dar nu la el, am fost nași la fratele lui Marius. Soțul meu îl știe de 20 de ani, dar nu au o prietenie strânsă. Când venim în țară, dacă se văd se salută. Se întreabă una, alta și atât”, a explicat Maria Avram.

Maria Avram a povestit și cum a ajuns să îl cunoască pe Petre Tănasie. După nunta sa cu Marius Avram, cei doi au organizat o petrecere mai restrânsă în localitatea natală a lui Marius.

La eveniment a cântat chiar Petre Tănasie, care fusese angajat să asigure muzica. Maria Avram a povestit că tatăl Valentinei și al Elizei avea o simpatie pentru ea și că cei doi s-au mai întâlnit și ulterior.

„Iar pe mine mă știa de la nunta noastră. Mai exact, după petrecerea mare, am avut și o mică chefuială la țară la Marius. Petre Tănasie a venit și ne-a cântat. A avut mereu o simpatie pentru mine, iar la nunta de unde este și fotografia de pe contul lui mi-a spus că își dorea să facă o postare cu noi. A venit la nuntă special ca să-i cânte fratele lui Marius”, a mai povestit Maria Avram.