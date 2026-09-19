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Kevin Costner, prins din nou în preajma unei femei mult mai tinere. Cine ar fi noua sa iubită

Kevin Costner, prins din nou în preajma unei femei mult mai tinere. Cine ar fi noua sa iubită
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Din cuprinsul articolului

Actorul Kevin Costner, în vârstă de 71 de ani, continuă să atragă atenția pe plan personal după divorț. Potrivit unor surse citate de Page Six, starul de la Hollywood ar fi petrecut timp în ultima perioadă cu mai multe femei, printre care și influencerița McKenna Wesley, de 39 de ani.

Costner a fost observat recent într-o postură „extrem de afectuoasă” alături de antrenoarea de lifestyle Jennifer Milburn, cu peste 30 de ani mai tânără decât el. De asemenea, a petrecut timp și cu socialita Kelly Noonan Gores. Acum, o sursă apropiată situației susține că lista nu s-ar opri aici.

Cine este McKenna Wesley

Potrivit Page Six, Costner ar fi fost văzut în compania lui McKenna Wesley, o creatoare de conținut și influenceriță de lifestyle în vârstă de 39 de ani. Cei doi au fost fotografiați împreună în octombrie 2025, la o proiecție a filmului „Field of Dreams” organizată de actor pe stadionul din Scottsdale, orașul natal al tinerei. Evenimentul a avut loc după o partidă din cadrul turneului Western Wiffle Ball Classic.

„Ea a fost invitata lui în mai multe rânduri la proprietățile din Santa Barbara și Aspen”, a declarat o sursă pentru Page Six. Cei doi ar fi fost observați și la un prânz în Santa Barbara, în luna august, iar o localnică a postat o fotografie cu ei pe Instagram.

„Amândoi iubesc golful”

O altă sursă a precizat că s-ar fi cunoscut acum aproximativ un an, în Scottsdale. „Amândoi iubesc golful”, a adăugat aceasta.

Un reprezentant al lui McKenna Wesley a transmis că aceasta „nu dorește să comenteze legătura sa cu domnul Costner”.

McKenna Wesley

McKenna Wesley / foto: Instagram

Proprietățile și viața personală

Costner deține mai multe reședințe, printre care ranch-ul Dunbar din Aspen, Colorado, o proprietate de aproximativ 160 de acri cu lacuri private, precum și o casă pe coastă, în Carpinteria, California, cu acces direct la ocean.

Câștigător a două premii Oscar și cunoscut pentru rolul din serialul „Yellowstone”, actorul a fost căsătorit anterior cu Cindy Silva și cu Christine Baumgartner, de care a divorțat în 2024. Are un fiu cu Bridget Rooney și a fost asociat de-a lungul timpului cu nume precum Elle Macpherson și Jewel.

Reprezentanții lui Kevin Costner nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

La 71 de ani, actorul rămâne în centrul atenției nu doar prin proiectele sale, ci și prin aparițiile din viața privată, unde prezența unor femei mult mai tinere continuă să stârnească interesul presei mondene.

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