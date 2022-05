Doliu în lumea filmului, Unul din „mafioții” lui Scorsese a încetat din viață. Ray Liotta a murit la 67 de ani

Actorul american Ray Liotta a murit la 67 de ani, după cum anunță publicația deadline.com. El a murit în somn, într-o locație din Republica Dominicană, unde se afla pentru un film în care juca.

S-a născut în Newark, New Jersey și a fost adoptat la vârsta de șase luni de Mary Liotta și de Alfred Liotta, proprietarul unui magazin de piese auto.

Actorul Ray Liotta a devenit cunoscut, mai ales datorită rolului pe care l-a făcut în filmul lui Martin Scorsese „Goodfellas”. El a făcut și alte roluri de mafioți, în filme în care a evoluat alături de Robert De Niro sau Joe Pesci. În urma lui Ray Liotta rămâne o fiică, Karsen. Actorul era logodit cu Jacy Nittolo.

Ray Liotta actor și producător

Actorul american Ray Liotta a debutat pe ecran încă din 1978, cu un rol, Joey Perrini, într-o telenovelă americană, Another World, difuzată de NBC între 1978 și 1981.

Au urmat mai multe roluri, între care și pe cel al superstarului interzis al echipei Chicago White Sox, Shoeless Joe Jackson, în filmul Field of Dreams, din 1988. Aici a făcut echipă alături de Kevin Costner și James Earl Jones.

Ray Liotta a fost actor și producător, debutând încă din anul 1978. El a mai jucat în filme precum Hannibal, Blow, Narc şi Revolver. În cariera sa a câștigat Premiul Emmy și a fost nominalizat la Globul de Aur.

Ray Liotta se afla într-o mare revenire, înaine de deces. Printre rolurile recente se numără cele din The Many Saints of Newark sau Marriage Story.

Marea lovitură cu rolul din Goodfellas

Avea să dea lovitura, însă, cu rolul gangsterului Henry Hill, în filmul Goodfellas (1990) al lui Martin Scorsese. Aici a evoluat alături de Robert De Niro și Joe Pesci, alți doi actori preferați ai lui Scorsese. Rolul din Goodfellas avea să fie definitoriu pentru cariera sa de actor.

Liotta, frumos și cu ochi albaștri, a fost un Henry Hill perfect, relatând povestea creșterii sale într-o bandă de crimă organizată. Este vorba despre gruparea care a pus la cale celebrul jaf al aeronavei Lufthansa de la Aeroportul Internațional John F. Kennedy, din 1978.

Gangsterii au reușit să fure peste 5 milioane de dolari în numerar și bijuterii depozitate în clădirea de marfă aeriană a companiei aeriene germane.

Filmul, pe care Nicholas Pileggi l-a adaptat împreună cu Scorsese după cartea sa, a fost nominalizat la șase premii Oscar, dar singurul premiu a fost obținut de Joe Pesci.