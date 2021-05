După imensul succes de public și de critică al primului film făcut împreunăcu De Niro, Taxi Driver (1976), Martin Scorsese a intrat într-o spirală descendentă amețitoare din cauza eșecului la critică al peliculei New York, New York, lansată în 1977, relatează The Independent. Cineastul îi mărturisea biografului Jay Glennie pentru cartea Raging Bull: The Making Of: “Pentru mine devenise imposibil să mai funcționez, atât fizic cât și mental, așa că până la urmă am cedat”.

Scorsese s-a aflat în pragul unei hemoragii craniene

Însă lucrurile s-au schimbat când s-a reunit cu actorul lui preferat, Robert De Niro. Scorsese fusese internat la spital într-o stare deplorabilă, aproape de moarte, atunci când scenaristul filmului Raging Bull a remarcat că îi sângerau gura și nasul, chiar și din ochi îi curge sânge. Un doctor i-a spus lui Scorsese că ar putea avea în orice clipă o hemoragie craniană și nu l-a lăsat să părăsească spitalul. De Niro l-a vizitat pe faimosul cineast și i-a adresat câteva întrebări care în final l-au forțat pe cel din urmă să-și revizuiască atitudinea față de viață. Acestea au fost: “Ce vrei să faci? Vrei să mori, asta e? Nu vrei să trăiești pentru a-ți vedea fiica crescând și apoi căsătoritându-se?”

De Niro era convins că Martin Scorsese este singurul care poate regiza Raging Bull și era nerăbdător să revină pe platorurile de filmare. L-a întrebat: “Ai de gând să fii unul dintre acei regizori care fac câteva filme bune și pe urmă gata, s-a zis cu ei?”

De Niro: Pentru mine nu exista nimeni care să facă filmul mai bine ca el

Deși renumitul star american susține că nu își amintește ca respectiva conversație să fi ajuns în acest punct, De Niro i-a spus biografului Jay Glennie: “Gândul de a continua fără Marty (n.r. – diminutivul lui Scorsese) îmi era insuportabil. Dar trebuia să îi spun asta și să îl intreb dacă poate face filmul. Îmi amintesc că i-am spus că îl poate face foarte special, astfel că vom avea ceva de care lumea își va aminti pentru motivele potrivite. Pentru mine nu exista nimeni care să facă filmul mai bine ca el, punct”.

La rândul său, Scorsese a reconoscut că a fost “norocos“ că incidentul s-a întâmplat în timp ce avea un proiect bun care îl aștepta. Pe de altă parte, producătorul Irwin Winkler a admis că și pasiunea imensă a lui Scorsese a contribuit în a-l face să depășească acest moment de mare cumpănă a vieții lui. Raging Bull, al cărui scenariu se inspiră din viața boxerului Jake LaMotta, este considerat unul dintre cele mai bune filme ale tandemului Scorsese – Niro, dar și o capodoperă a cinematografiei secolului 20.

Sursa: The Independent