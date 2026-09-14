Mădălina Apostol a murit duminică, 13 septembrie, iar înmormântarea acesteia va avea loc joi, 17 septembrie. Bianca Drăgușanu, una dintre apropiatele sale, a anunțat că trupul neînsuflețit va fi depus la capelă marți, 15 septembrie, după ce data stabilită inițial a fost modificată.

Informația privind ceremonia de înmormântare a fost transmisă de Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare. Vedeta a precizat că trupul Mădălinei Apostol va fi adus marți la aceeași adresă, iar ora la care va avea loc înmormântarea urmează să fie comunicată ulterior.

Inițial, înmormântarea fusese anunțată pentru luni, însă programul a fost schimbat. Potrivit mesajului publicat de Bianca Drăgușanu, ceremonia va avea loc joi, 17 septembrie.

„Vă anunțăm că s-a modificat ziua în care va fi adusă la capelă. Va fi adusă marți, 15 septembrie, la aceeași adresă. Înmormântarea va avea loc joi, 17 septembrie. Orele vor fi anunțate ulterior”, a transmis Bianca Drăgușanu.

La rândul său, Nick Rădoi, partenerul Mădălinei Apostol, a anunțat că urma să ajungă luni în România pentru a participa la funeralii și pentru a o conduce pe aceasta pe ultimul drum.

După moartea partenerei sale, Nick Rădoi a vorbit public despre problemele cu care aceasta s-ar fi confruntat în ultimii ani. Potrivit informațiilor publicate de Cancan, Mădălina Apostol s-ar fi confruntat cu episoade depresive și ar fi urmat un tratament cu antidepresive.

Informațiile referitoare la internarea sa într-o unitate de psihiatrie și la presupusele tentative anterioare de suicid au fost relatate de presa mondenă și nu au fost prezentate, în materialul disponibil, prin documente medicale sau declarații oficiale. Aceste aspecte trebuie, prin urmare, tratate cu precauție.

Mădălina Apostol a lăsat în urmă trei copii.

După aflarea veștii, Monica Gabor, una dintre prietenele Mădălinei Apostol, a publicat un mesaj în care a vorbit despre relația dintre cele două și despre calitățile pe care le aprecia la aceasta.

Monica Gabor a descris-o pe Mădălina drept o persoană generoasă, loială și apropiată de familie. Ea a amintit și implicarea prietenei sale în acte de caritate și a spus că aceasta încerca să aducă bucurie celor din jur.

„Sunt absolut devastată de dispariția ei fulgerătoare. Pierderea ei lasă un gol imens în sufletul meu și în viața fiecăruia dintre noi. Mădălina avea o inimă uriașă. Îi plăcea nespus să facă acte de caritate, dăruind din bunătatea ei tuturor celor aflați în nevoie”, a transmis Monica Gabor.

Și Bianca Drăgușanu a publicat un mesaj în memoria Mădălinei Apostol, exprimându-și regretul față de moartea acesteia.

„Odihnește-te în pace, Mădălina Apostol! Ai fost minunată, dar nu m-aș fi putut gândi vreodată că ai să pleci așa…”, a scris Bianca Drăgușanu pe Instagram.

În acest moment, informațiile comunicate public indică data de 15 septembrie pentru depunerea trupului la capelă și 17 septembrie pentru înmormântare. Ora ceremoniei urmează să fie anunțată ulterior de familie sau de persoanele apropiate.

Moartea Mădălinei Apostol a fost anunțată duminică, iar mesajele transmise ulterior de apropiați au conturat imaginea unei femei implicate în viața familiei și în activități caritabile.