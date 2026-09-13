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Fosta iubită a Regelui Charles a murit la 75 de ani. Cei doi au trăit o poveste de dragoste în anii ’70

Fosta iubită a Regelui Charles a murit la 75 de ani. Cei doi au trăit o poveste de dragoste în anii ’70Regele Charles si Davina. Sursa foto: Colaj EVZ
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Din cuprinsul articolului

O femeie despre care presa britanică scria că a fost „sufletul pereche” al regelui Charles al III-lea a murit la vârsta de 75 de ani. Davina Mary Morley ar fi avut o relație cu actualul monarh britanic, pe atunci prinț de Wales, începând din 1976, iar la un moment dat a fost considerată o posibilă viitoare regină a Marii Britanii, potrivit Express.

Davina Mary Morley a murit înconjurată de cei trei fii

Davina Mary Morley, nepoata magnatului Lord McGowan, care a făcut avere în industria chimică, a murit pe 2 septembrie, la vârsta de 75 de ani. Cei trei fii ai săi, Tom, Billy și Henry, i-au fost alături în ultimele clipe.

Familia femeii a anunțat că o ceremonie de celebrare a vieții sale va avea loc în luna noiembrie, la biserica din apropierea casei sale din Cotswolds, regiune pe care o îndrăgea.

Povestea de dragoste cu regele Charles a început în 1976

Davina Mary Morley și Charles, care era pe atunci prinț de Wales, au început să se întâlnească în 1976. Femeia era considerată una dintre „trandafirii englezi” ai prințului, o expresie folosită de presa britanică pentru a descrie tinerele elegante și atrăgătoare din cercul său.

Jurnaliștii au inclus-o printre cele mai frumoase femei din grupul supranumit „Îngerii lui Charlie”, alături de Lady Jane Wellesley, Georgiana Russell și Lady Sarah Spencer. Acest apelativ era folosit de presă pentru a descrie femeile care au avut o relație cu prințul de Wales.

Relația dintre Davina și Charles a atras atenția publicului după ce cei doi au fost văzuți împreună la o nuntă. La acea vreme, presa britanică a speculat că ar putea ajunge să se căsătorească.

lumânare

lumânare / sursa foto: dreamstime.com

Davina Mary Morley a fost fotografiată alături de familia regală

Fosta iubită a lui Charles a fost fotografiată și alături de regina Elisabeta a II-a și prințul Philip, în timpul unui eveniment ecvestru. Prezența sa în apropierea familiei regale a alimentat speculațiile privind viitorul relației cu prințul de Wales.

Deși presa o considera o posibilă viitoare regină și o descria drept „sufletul pereche” al lui Charles, povestea lor de dragoste nu a dus la căsătorie.

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