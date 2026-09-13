O femeie despre care presa britanică scria că a fost „sufletul pereche” al regelui Charles al III-lea a murit la vârsta de 75 de ani. Davina Mary Morley ar fi avut o relație cu actualul monarh britanic, pe atunci prinț de Wales, începând din 1976, iar la un moment dat a fost considerată o posibilă viitoare regină a Marii Britanii, potrivit Express.

Davina Mary Morley, nepoata magnatului Lord McGowan, care a făcut avere în industria chimică, a murit pe 2 septembrie, la vârsta de 75 de ani. Cei trei fii ai săi, Tom, Billy și Henry, i-au fost alături în ultimele clipe.

Familia femeii a anunțat că o ceremonie de celebrare a vieții sale va avea loc în luna noiembrie, la biserica din apropierea casei sale din Cotswolds, regiune pe care o îndrăgea.

Davina Mary Morley și Charles, care era pe atunci prinț de Wales, au început să se întâlnească în 1976. Femeia era considerată una dintre „trandafirii englezi” ai prințului, o expresie folosită de presa britanică pentru a descrie tinerele elegante și atrăgătoare din cercul său.

Jurnaliștii au inclus-o printre cele mai frumoase femei din grupul supranumit „Îngerii lui Charlie”, alături de Lady Jane Wellesley, Georgiana Russell și Lady Sarah Spencer. Acest apelativ era folosit de presă pentru a descrie femeile care au avut o relație cu prințul de Wales.

Relația dintre Davina și Charles a atras atenția publicului după ce cei doi au fost văzuți împreună la o nuntă. La acea vreme, presa britanică a speculat că ar putea ajunge să se căsătorească.

Fosta iubită a lui Charles a fost fotografiată și alături de regina Elisabeta a II-a și prințul Philip, în timpul unui eveniment ecvestru. Prezența sa în apropierea familiei regale a alimentat speculațiile privind viitorul relației cu prințul de Wales.

Deși presa o considera o posibilă viitoare regină și o descria drept „sufletul pereche” al lui Charles, povestea lor de dragoste nu a dus la căsătorie.