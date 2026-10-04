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Ancheta privind atacul terorist din avionul Flydubai se extinde. Legăturile copilotului cu Australia, sub lupa serviciilor de informații

Ancheta privind atacul terorist din avionul Flydubai se extinde. Legăturile copilotului cu Australia, sub lupa serviciilor de informațiisursa: X
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Din cuprinsul articolului

Serviciile de securitate australiene au lansat o investigație extinsă privind legăturile pe care le are cu această țară copilotul implicat în incidentul grav de pe cursa Flydubai. Bărbatul este acuzat că l-a atacat pe comandantul aeronavei cu un topor de urgență în timpul zborului către Israel, într-un act catalogat drept atac terorist de autoritățile din Emiratele Arabe Unite, conform Reuters.

Poliția Federală Australiană, alături de Poliția din Victoria și serviciul de informații ASIO, lucrează în cadrul unei echipe comune de combatere a terorismului pentru a analiza trecutul suspectului și activitățile desfășurate de acesta pe teritoriul australian.

Ancheta privind atacul terorist din avionul Flydubai se extinde. Legăturile copilotului cu Australia, sub lupa serviciilor de informații

Ancheta îi vizează activitatea lui Hammam al-Hammami, cetățean din Oman, identificat de surse judiciare drept copilotul cursei Flydubai 1073. Zborul efectua o cursă pe ruta Dubai - Tel Aviv în momentul în care s-a produs agresiunea în cabina de pilotaj.

Echipa comună de combatere a terorismului din Victoria (VIC JCTT), formată din Poliția Federală Australiană, Poliția din Victoria și ASIO, poate confirma că investighează legăturile acestui bărbat cu Australia, a declarat un purtător de cuvânt al Poliției Federale Australiene (AFP), scrie Reuters.

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Reprezentanții forțelor de ordine au adăugat că detalii suplimentare despre evoluția investigației vor fi făcute publice la momentul oportun.

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Avion. Sursa foto: AI

Studii la Melbourne și posibile legături cu extremismul

Conform informațiilor obținute din surse apropiate anchetei, al-Hammami a urmat cursuri universitare în Melbourne, capitala statului Victoria. Surse din presă au indicat că acesta ar fi fost student al RMIT University, însă reprezentanții instituției de învățământ au refuzat să facă declarații oficiale pe această temă.

Apar detalii și despre modul în care bărbatul își petrecea timpul în perioada studiilor. Anchetatorii verifică informațiile potrivit cărora al-Hammami ar fi frecventat moschei cunoscute ca având orientări radicale și ar fi accesat platforme online asociate grupurilor extremiste.

În plus, publicațiile internaționale menționează că serviciile de informații australiene ar fi monitorizat anterior activitatea acestuia și ar fi deținut un dosar pe numele său. Până în prezent, aceste detalii nu au primit o confirmare publică oficială din partea autorităților din Australia.

Atac terorist în timpul zborului spre Tel Aviv

Incidentul s-a derulat la altitudine, în timpul zborului operat de compania Flydubai. Copilotul l-a atacat pe comandantul navei folosind toporul din echipamentul de urgență al aeronavei.

În urma evaluării preliminare, procurorul general al Emiratelor Arabe Unite a încadrat fapta ca fiind un atac terorist. La rândul său, compania aeriană Flydubai a demarat o anchetă internă complexă pentru a stabili exact lanțul de evenimente din cabina de pilotaj.

Identitatea suspectului a fost transmisă pe surse către agenția Reuters, fără ca autoritățile din Emiratele Arabe Unite să emită deocamdată o confirmare oficială privind numele acestuia. Investigativii din mai multe țări încearcă acum să stabilească dacă perioada petrecută de suspect în Australia a jucat un rol în radicalizarea sa și dacă acesta a avut legături directe cu rețele extremiste.

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