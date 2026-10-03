Un bărbat care ar fi furat mai multe bunuri dintr-o locuință din Sectorul 6 a amenințat cu un cuțit polițiștii veniți să îl prindă. Acesta a încercat să scape de agenții din Capitală fugind și continuând să îi amenințe, însă a fost imobilizat în cele din urmă. Incidentul nu s-a soldat cu victime, potrivit Poliției.

Incidentul a avut loc joi dimineață, în jurul orei 10:00, când polițiștii Secției 20 au fost alertați printr-un apel la 112 cu privire la prezența unui bărbat care ar fi escaladat gardul unei proprietăți din Sectorul 6. În momentul respectiv, proprietarul se afla în interiorul locuinței.

Ajunși la adresă, agenții au confirmat cele sesizate și au stabilit că un individ pătrunsese în curtea imobilului, după ce trecuse peste gard, de unde ar fi sustras mai multe bunuri aflate pe terasa exterioară a casei.

„Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, stabilind că bărbatul ar fi pătruns, prin escaladarea gardului, în curtea imobilului și ar fi sustras bunuri de pe terasa exterioară a locuinței”, a transmis Poliția Capitalei.

În timpul verificărilor, polițiștii au identificat un bărbat suspectat de comiterea furtului. Când agenții s-au apropiat pentru a-l verifica, acesta a scos un cuțit și i-a amenințat, după care a fugit.

Polițiștii au pornit în urmărirea lui, însă bărbatul a continuat să folosească arma albă pentru a-i intimida. În aceste condiții, agenții și-au scos armele din dotare și i-au cerut în mod repetat să arunce cuțitul.

În cele din urmă, polițiștii au reușit să îl imobilizeze, profitând de un moment de neatenție al acestuia. Nicio persoană nu a fost rănită în timpul intervenției.

După ce a fost prins, bărbatul a fost reținut și este vizat de cercetări pentru ultraj, sub forma amenințării. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele.