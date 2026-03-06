Focuri de armă în centrul Bucureștiului. Agresorii dintr-o mașină, urmăriți și prinși de polițiștii locali lângă cimitirul Bellu

Pe o stradă din centrul Bucureștiului s-au tras focuri de armă, joi noaptea. Martori la eveniment, locuitorii din zonă. Ei au spus că Poliția a intervenit foarte rapid.

Ceea ce a atras atenția unor locuitori de pe Calea Șerban Vodă, din zona Unirii, au fost scrâșnete de frâne ale unor mașini și câteva focuri de armă. Pe stradă se petrecea o altercație între mai mulți șoferi ale unor autoturisme. Unul dintre ei a tras cu o armă pe geamul mașinii și a demarat în tromba când a sesizat că se apropie o mașină a Poliției Locale Sector 4.

Echipajul cu polițistii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică și Intervenție Rapidă se afla în misiune de patrulare când au observat incidentul - am aflat de la Poliția Locală a Sectorului 4. Au pornit imediat în urmărirea agresorilor și au cerut sprijinul celorlalte echipaje din teren, dar și poliției naționale.

După o urmărire pe străzile din sector, într-un final echipajul care plecase în urmărirea autoturismului din care s-a tras a reușit să îi oprească pe agresori în zona Pieței Eroii Revoluției, la intersecția cu Șoseaua Giurgiului, în zona Cimitirului Bellu.

În timp ce erau legitimați de polițiștii locali au venit în sprijin și echipaje de la Secția 16 Poliție și Secția 14 Poliție. Indivizii au negat inițial că ar fi tras cu vreun pistol, însă arma a fost găsită sub niște haine aflate pe bancheta din spate.

Poliția Sectorului 4 face ancheta penală

Polițiștii din secțiile 14 și 16 i-au luat în custodie pe șoferii care și-au dat în petic pe Calea Șerban Vodă. Ancheta penală se desfășoară de către Poliția națională a Sectorului 4 pentru că este vorba și de folosirea unei arme.

Conform informațiilor EvZ, posesorul armei, cel care a tras și apoi a ascuns-o sub niște haine, nu deținea un permis legal pentru acesta.

Toate persoanele implicate în altercația din stradă au fost duse la sediul Poliției Sector 4 pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii mai multor fapte de natură penală. Bărbații sunt învinuiți de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

După terminarea audierilor de către procuror, acesta va decide ce măsură se impune și dacă îl va prezenta instanței, pentru emiterea unui mandat de arestare, pe cel care a folosit arma.