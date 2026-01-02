Ținută surprinzătoare purtată de Loredana Groza la cimitirul Bellu, în ziua înmormântării tatălui ei

Loredana Groza a fost astăzi, 2 ianuarie 2026, în centrul unei emoții adânci, participând la înmormântarea tatălui său, Vasile Groza, care s-a stins din viață pe 1 ianuarie, la vârsta de 88 de ani. Ceremonia a avut loc la capela cimitirului Bellu din București, unde familia și apropiații s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Artista a ales o ținută albă, inedită pentru o astfel de ocazie, în timp ce ceilalți participanți au purtat haine negre, conform tradiției, notează cancan.ro

Printre cei care au venit să o susțină pe Loredana și să-l omagieze pe Vasile Groza s-au numărat personalități precum Florin Călinescu, Cornel Ilie și Mihai Gâdea.

Hairstylistul Bassam, apropiat al artistei, a fost de asemenea prezent. Fratele Loredanei și ceilalți membri ai familiei au fost vizibil afectați, iar atmosfera ceremoniei a fost una de profundă tristețe și respect.

Imediat după decesul tatălui său, Loredana a transmis un mesaj emoționant. Artista a spus că a sperat să nu aibă parte de acest moment și să nu își piardă momentul.

„Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată, pentru că părinții nu mor niciodată… Dar iată că timpul n-a mai avut răbdare. Tata a plecat în lunga călătorie a eternității! A lăsat în urmă mii de poezii, cărțile lui pentru copii, romane, cântece pentru copii și pe noi, copiii lui Lori și Cristi, și cei doi nepoți, Elena și David! Misiunea lui a fost îndeplinită exemplar!”

Vasile Groza a avut multiple talente și pasiuni. A lucrat o viață în domeniul confecțiilor, a încercat și politica locală printr-o candidatură pentru Consiliul Local Onești, și a lăsat o moștenire literară importantă, fiind membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Ultimele luni de viață le-a petrecut în spital, iar moartea sa a coincis simbolic cu sărbătoarea Sfântului Vasile, ziua lui de nume, potrivit Cancan.