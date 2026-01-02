Monden

Ținută surprinzătoare purtată de Loredana Groza la cimitirul Bellu, în ziua înmormântării tatălui ei

Comentează știrea
Ținută surprinzătoare purtată de Loredana Groza la cimitirul Bellu, în ziua înmormântării tatălui eiLoredana Groza și tatăl ei. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Loredana Groza a fost astăzi, 2 ianuarie 2026, în centrul unei emoții adânci, participând la înmormântarea tatălui său, Vasile Groza, care s-a stins din viață pe 1 ianuarie, la vârsta de 88 de ani. Ceremonia a avut loc la capela cimitirului Bellu din București, unde familia și apropiații s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Artista a ales o ținută albă, inedită pentru o astfel de ocazie, în timp ce ceilalți participanți au purtat haine negre, conform tradiției, notează cancan.ro

Multe nume importante prezente la înmormântare

Printre cei care au venit să o susțină pe Loredana și să-l omagieze pe Vasile Groza s-au numărat personalități precum Florin Călinescu, Cornel Ilie și Mihai Gâdea.

Hairstylistul Bassam, apropiat al artistei, a fost de asemenea prezent. Fratele Loredanei și ceilalți membri ai familiei au fost vizibil afectați, iar atmosfera ceremoniei a fost una de profundă tristețe și respect.

Cum iubesc femeile celebre: Relații cu bărbați mai tineri care fac senzație
Cum iubesc femeile celebre: Relații cu bărbați mai tineri care fac senzație
Declinul economic care macină România, tot mai vizibil în cifre care nu mint. Anul 2025 a fost dezastruos pentru micii antreprenori
Declinul economic care macină România, tot mai vizibil în cifre care nu mint. Anul 2025 a fost dezastruos pentru micii antreprenori

Loredana Groza, mesaj emoționant

Imediat după decesul tatălui său, Loredana a transmis un mesaj emoționant. Artista a spus că a sperat să nu aibă parte de acest moment și să nu își piardă momentul.

„Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată, pentru că părinții nu mor niciodată… Dar iată că timpul n-a mai avut răbdare. Tata a plecat în lunga călătorie a eternității! A lăsat în urmă mii de poezii, cărțile lui pentru copii, romane, cântece pentru copii și pe noi, copiii lui Lori și Cristi, și cei doi nepoți, Elena și David! Misiunea lui a fost îndeplinită exemplar!”

Vasile Groza a avut multiple talente și pasiuni. A lucrat o viață în domeniul confecțiilor, a încercat și politica locală printr-o candidatură pentru Consiliul Local Onești, și a lăsat o moștenire literară importantă, fiind membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Ultimele luni de viață le-a petrecut în spital, iar moartea sa a coincis simbolic cu sărbătoarea Sfântului Vasile, ziua lui de nume, potrivit Cancan.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:34 - De ce au nevoie turiștii de numerar în Japonia, chiar și în orașe mari
13:21 - Ținută surprinzătoare purtată de Loredana Groza la cimitirul Bellu, în ziua înmormântării tatălui ei
13:11 - Strania legătură dintre Regele Mihai și Nicolae Ceaușescu
12:59 - Cum iubesc femeile celebre: Relații cu bărbați mai tineri care fac senzație
12:47 - Previziunile pentru piața criptomonedelor în 2026. De ce depinde evoluția Bitcoin
12:36 - Întâlnire crucială între Zelenski și liderii europeni de Bobotează

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale