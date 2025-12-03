Monden

Unde va fi înmormântat Artan. Foștii colegi de scenă, așteptați să își ia rămas bun de la regretatul artist

Unde va fi înmormântat Artan. Foștii colegi de scenă, așteptați să își ia rămas bun de la regretatul artistArtan / sursa foto: Facebook
Muzica românească este în doliu după ce Adrian Pleșca, cunoscutul solist al formației „Timpuri Noi ”, a murit la vârsta de 64 de ani. Artistul a început să se simtă rău marți, acasă, iar soția sa a chemat imediat ambulanța. Pleșca a fost transportat de urgență la spitalul Sf. Pantelimon, însă a intrat în stop cardio-respirator imediat ce a ajuns la unitatea medicală.

Artan, va fi înmormântat vineri

Familia și colegii de scenă îi vor aduce un ultim omagiu celui care a pus bazele formației Timpuri Noi. Priveghiul va avea loc joi, 4 decembrie, începând cu ora 15:00, la capela Bisericii Pogorârea Sfântului Duh Titan, din parcul Alexandru Ioan Cuza.

Înmormântarea este programată vineri, la cimitirul Pantelimon 2, ora exactă urmând să fie stabilită. Cei care l-au îndrăgit pe regretul artist își pot lua rămas bun de la acesta în următoarele două zile.

Prin ce a trecut regretatul artist în ultimele clipe de viață

Medicii au încercat resuscitarea timp de aproape o oră, dar eforturile lor au fost în zadar. Miercuri este programată necropsia, care va stabili oficial cauza decesului.

Adrian Pleșca a lăsat în urmă o carieră impresionantă. Formația „Timpuri Noi”, fondată în 1983, a abordat subiecte controversate pentru epoca respectivă, iar succesul a venit în anii ’90 cu piese precum „Perfect” și „Tanța”. Albumele „Timpuri Noi” și „De regiune superior” au rămas iubite de publicul larg. În plus, solistul a făcut parte și din formația Partizan, fondată în 2001.

Artan a trecut printr-o dramă. Artistul și-a pierdut părinții în aceeași zi

Pe 20 septembrie 2018, Adrian „Artan” Pleșca a trecut printr-o dramă cumplită: părinții săi au murit la doar câteva ore distanță unul de celălalt, chiar înainte de a-și sărbători zilele de naștere. Cauza exactă a deceselor nu a fost făcută publică, însă zvonurile vorbeau despre infarct.

Deși de profesie inginer, Artan a ales muzica și a reușit să ajungă la inimile românilor.

