A murit Adrian Pleșca „Artanu”, fondator Timpuri Noi și Partizan. Avea 64 de ani

Conform primelor informații, Adrian Pleșca, cunoscut publicului drept Artanu, ar fi suferit un accident vascular cerebral.

Întreaga situație a izbucnit în luna octombrie, după o postare apărută pe rețelele sociale, în care o femeie susținea că, în timpul unui eveniment desfășurat într-un local din București, cântărețul ar fi abordat-o pe fiica ei, în vârstă de 18 ani, într-un mod considerat nepotrivit, iar ulterior s-ar fi apropiat de o altă tânără, pe care „a sărutat-o pe obraz fără acordul ei”. Într-o primă reacție, artistul a admis că a sărutat o „fată tânără și drăguță”, justificând gestul prin faptul că „o vedeam mai așa, mai îngândurată”, declarație care a stârnit rapid controverse intense în mediul online.

După apariția informațiilor în spațiul public, Poliția Capitalei a transmis miercuri că s-a autosesizat în legătură cu aspectele relatate pe internet. „S-a sesizat din oficiu cu privire la aspectele semnalate în mediul online, pentru stabilirea situației de fapt”, au anunțat reprezentanții instituției.

De asemenea, polițiștii au precizat că, până în acest moment, nu a fost înregistrată nicio plângere penală și nu există sesizări directe venite din partea celor implicați.