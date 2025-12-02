Monden Breaking news

A murit Adrian Pleșca „Artanu”, fondator Timpuri Noi și Partizan. Avea 64 de ani

A murit Adrian Pleșca „Artanu”, fondator Timpuri Noi și Partizan. Avea 64 de aniArtanu. Sursa foto Facebook
Adrian Pleșca, cunoscut publicului drept Artanu, una dintre cele mai emblematice voci ale scenelor Timpuri Noi și Partizan, a încetat din viață marți, 2 decembrie. Artistul avea 64 de ani.

De ce a murit Adrian Pleșca, cunoscut publicului drept Artanu

Conform primelor informații, Adrian Pleșca, cunoscut publicului drept Artanu, ar fi suferit un accident vascular cerebral.

În luna octombrie, artistul a fost acuzat de hărțuire

Întreaga situație a izbucnit în luna octombrie, după o postare apărută pe rețelele sociale, în care o femeie susținea că, în timpul unui eveniment desfășurat într-un local din București, cântărețul ar fi abordat-o pe fiica ei, în vârstă de 18 ani, într-un mod considerat nepotrivit, iar ulterior s-ar fi apropiat de o altă tânără, pe care „a sărutat-o pe obraz fără acordul ei”. Într-o primă reacție, artistul a admis că a sărutat o „fată tânără și drăguță”, justificând gestul prin faptul că „o vedeam mai așa, mai îngândurată”, declarație care a stârnit rapid controverse intense în mediul online.

După apariția informațiilor în spațiul public, Poliția Capitalei a transmis miercuri că s-a autosesizat în legătură cu aspectele relatate pe internet. „S-a sesizat din oficiu cu privire la aspectele semnalate în mediul online, pentru stabilirea situației de fapt”, au anunțat reprezentanții instituției.

Românii vin la Târgul de Crăciun să mănânce și să bea vin fiert. Turiștii străini cumpără și altceva decât mâncare. Exclusiv
Elena Udrea critică actuala clasă politică și spune că România nu contează în plan extern

De asemenea, polițiștii au precizat că, până în acest moment, nu a fost înregistrată nicio plângere penală și nu există sesizări directe venite din partea celor implicați.

Artanu

Artanu. Sursa foto Facebook

După acuzații a mărturisit că are probleme de sănătate

La scurt timp după, Artanu a transmis în mediul online un mesaj în care oferă explicații și își cere scuze pentru comportamentul avut în localuk din Capitală. „Regret foarte mult”, a spus solistul trupei Partizan.

„Îmi pare foarte rău, cer părților vătămate să mă ierte și să știți că eu lupt cu problema mea. De acum, colegii nu mă vor mai lăsa singur să îmi exprim ideile și vor fi alături de mine”, a adăugat Artan pe Facebook.

Acesta nu a precizat atunci ce tip de diagnostic a primit sau ce fel de tratament urmează, însă a accentuat că  va fi mai prudent și nu va mai participa singur la evenimente.

O carieră marcată de excentricitate

Adrian Pleșca a fost unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai scenei rock românești. A devenit celebru în anii ’80 ca solist al trupei Timpuri Noi, iar ulterior a fondat formația Partizan, cu care a lansat hituri precum „Fata mea” sau „Banii”.

De-a lungul timpului, Artan a fost recunoscut pentru personalitatea sa nonconformistă și pentru aparițiile excentrice, dar și pentru sinceritatea cu care își exprimă opiniile.

 

Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
