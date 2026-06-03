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A murit Peabo Bryson, cântărețul din „Frumoasa și Bestia” și „O întreagă lume nouă”

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A murit Peabo Bryson, cântărețul din „Frumoasa și Bestia” și „O întreagă lume nouă”Peabo Bryson / sursa foto: wikipedia
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Din cuprinsul articolului

Peabo Bryson, cântărețul din „O întreagă lume nouă” și „Frumoasa și Bestia”, a murit, anunță Fox News. Nominalizat de opt ori la Grammy, cariera sa s-a întins pe mai mult de cinci decenii și a avut peste 20 de albume de studio.

Peabo Bryson suferise un atac de cord în 2019, dar și-a revenit

Peabo Bryson avea 75 de ani. Conform unui comunicat al familiei, distribuit Associated Press, Bryson a murit marți, după ce a suferit un accident vascular cerebral.

„Suntem extrem de mișcați de revărsarea de dragoste, rugăciuni și sprijin din partea fanilor, prietenilor și colegilor din întreaga lume”, se arată în comunicat.

„Deși inimile noastre sunt frânte, găsim alinare știind cât de profund a fost iubit Peabo și câte vieți au fost atinse de vocea și spiritul său generos. Moștenirea și muzica sa vor dăinui generațiilor viitoare”, se mai afirma în comunicat.

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În 2019, Bryson a suferit un atac de cord, dar și-a revenit complet.

Peabo Bryson, duete celebre cu Céline Dion, Regina Bell și Roberta Flack

Bryson a fost un cântăreț și compozitor american de R&B și soul, cunoscut pentru vocea sa subtilă, baladele romantice și duetele premiate.

Născut Robert Peapo Bryson pe 13 aprilie 1951, în Greenville, Carolina de Sud, a început să cânte profesional în adolescență și a devenit unul dintre cei mai respectați vocaliști din R&B-ul contemporan. A fost nominalizat de opt ori la premiile Grammy.

În anii '80, Bryson a devenit faimos după ce a lansat hituri precum „Feel the Fire”, „Reaching for the Sky”, „I'm So into You”, „If Ever You're in My Arms Again” și „Can You Stop the Rain”.

Bryson este faimos în special pentru câteva duete remarcabile: „Frumoasa și Bestia” cu Céline Dion, „A Whole New World” cu Regina Bell și „Tonight, I Celebrate My Love” cu Roberta Flack.

Celine Dion

Celine Dion. Sursa foto: Facebook

De-a lungul unei cariere de peste cinci decenii, Bryson a înregistrat peste 20 de albume de studio și și-a câștigat reputația de „Regele Baladerilor” datorită interpretărilor sale puternice și emoționante și stilului romantic.

Viața personală a cântărețului

Bryson a fost căsătorit cu Tanya Boniface Bryson, fostă membră a grupului britanic de fete R&B The 411. Cuplul s-a căsătorit în iulie 2010 și a avut un fiu în 2018, când acesta avea 66 de ani.

De asemenea, are o fiică, Linda Bryson, dintr-o relație anterioară.

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