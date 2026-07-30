Spiridon Mutu, tatăl fostului internațional Adrian Mutu, a murit la vârsta de 75 de ani, după ce fusese internat într-un spital din București. Anunțul a fost făcut de fiica sa, Laura, care a transmis și detaliile funeraliilor programate sâmbătă, 1 august 2026, la Voluntari.

Laura, sorafostului internațional român, a publicat pe rețelele sociale mesajul prin care a anunțat moartea tatălui său. Zeci de persoane au reacționat la postare și au transmis condoleanțe familiei.

Spiridon Mutu a lucrat ca profesor de matematică și informatică. El a avut un rol important în formarea lui Adrian Mutu și a urmărit îndeaproape începuturile carierei sale sportive.

„Cu o durere greu de spus în cuvinte, vă anunț că tatăl meu a plecat dintre noi. Pentru cei care l-au cunoscut, l-au prețuit și doresc să îi aducă un ultim omagiu și să își ia rămas-bun de la el, slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 1 august 2026, începând cu ora 11:30, la Biserica Sf. Ilie Tesviteanul, Strada Drumul Bisericii, din Voluntari. Înmormântarea va avea loc apoi la Cimitirul Sfântul Ilie din Voluntari. Tată, îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai dăruit și pentru toate amintirile pe care le-ai lăsat în urmă. Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, a transmis Laura, sora lui Adrian Mutu, într-o postare pe rețelele sociale.

Slujba de înmormântare este programată sâmbătă, 1 august 2026, de la ora 11:30, la Biserica Sfântul Ilie Tesviteanul, situată pe Strada Drumul Bisericii din Voluntari.

După încheierea slujbei, înmormântarea va avea loc la Cimitirul Sfântul Ilie din aceeași localitate.

Relația dintre Adrian Mutu și tatăl său a fost prezentată și în primul sezon al documentarului „Fenomenul: Povestea unui superstar”, format din patru episoade și dedicat vieții fostului fotbalist. Spiridon Mutu a vorbit despre începuturile fiului său în fotbal și despre neîncrederea pe care a avut-o, inițial, în șansele acestuia de a ajunge un jucător important.

„Până când a făcut 12 ani nu am crezut că Adi va ajunge un fotbalist bun”, a spus tatăl lui Adrian Mutu.

Fostul internațional a povestit, la rândul său, că tatăl său era foarte exigent și că prezența acestuia la meciuri îi provoca emoții încă din copilărie.

„Tata era foarte critic la adresa mea încă de la o vârstă foarte fragedă. Am ajuns să am trac și emoție atunci când venea el la meci. La un moment dat i-am zis antrenorului Ianovschi că dacă vine tata nu mai joc. Indiferent ce făceam nu era destul de bun”, a spus Adi Mutu.

Spiridon Mutu a recunoscut că obișnuia să își critice fiul și a relatat momentul în care antrenorul i-a cerut să nu mai vină la meciuri.