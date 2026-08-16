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Tragedie în familia lui Mircea Rednic. Nepotul antrenorului a murit la doar 37 de ani

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Tragedie în familia lui Mircea Rednic. Nepotul antrenorului a murit la doar 37 de aniMircea Tatolici. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Mircea Marius Totolici, nepotul fostului internațional și antrenor Mircea Rednic, a murit la vârsta de 37 de ani. Potrivit primelor informații, bărbatul a suferit un infarct în timpul somnului, cu puțin timp înainte de un eveniment important pentru familia sa. Tânărul era apropiat de ACS LSS Voința Sibiu și s-a implicat în susținerea proiectelor dedicate copiilor și juniorilor clubului.

Nepotul lui Mircea Rednic a murit în somn

Mircea Marius Totolici ar finsuferit un infarct în timpul nopții. Bărbatul a fost găsit fără viață în dimineața următoare. Primele concluzii medico-legale indică faptul că unul dintre vasele coronare, situat în zona posterioară a inimii, era blocat de depuneri de grăsime.

Obstrucția a provocat un infarct miocardic sever, urmat de un stop cardiorespirator.

Tânărul a murit înainte de nuntă

Mircea Marius Totolici și partenera sa s-au căsătorit pe 8 august. Potrivit apropiaților, acesta era fericit și își făcea planuri pentru viitor. Familia a confirmat că bărbatul era nepotul fostului mare fotbalist și antrenor Mircea Rednic.

Mircea Marius Totolici a fost apropiat de ACS LSS Voința Sibiu și a sprijinit proiectele dedicate juniorilor. Reprezentanții formației au transmis un mesaj de condoleanțe și au amintit de susținerea pe care tânărul le-a oferit-o copiilor pasionați de fotbal.

„Cu profundă tristețe, familia Voința Sibiu a aflat vestea trecerii la cele veșnice a lui Totolici Mircea Marius, un prieten și susținător al clubului nostru, care ne-a fost alături și ne-a sprijinit în activitatea grupelor de copii și juniori. Gesturile sale și sprijinul oferit pentru micii noștri fotbaliști vor rămâne în amintirea noastră și ne bucurăm că l-am avut alături! În aceste momente grele, transmitem sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut”, se arată în mesajul Voința Sibiu.

Un fotbalist apreciat a murit recent

Dumitru Marcu, fost component al echipei naționale și de două ori campion al României cu Universitatea Craiova, a murit la vârsta de 76 de ani.

Liga Profesionistă de Fotbal a decis ca toate partidele programate în etapa a 5-a din Superliga României să înceapă cu un moment de reculegere în memoria fostului fotbalist.

Dumitru Marcu s-a născut la 9 aprilie 1950, în localitatea Drăghiceni, județul Olt. A avut o carieră importantă atât la echipele de club, cât și la prima reprezentativă a României.

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