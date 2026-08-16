Dublul campion european David Popovici a oferit o serie de declarații ample presei internaționale, după performanțele remarcabile obținute la Campionatul European de la Paris, unde a cucerit medalia de aur în probele de 100 metri liber și 200 metri liber. Înotătorul român a vorbit deschis despre duelul la distanță cu francezul Léon Marchand, stagiul de pregătire efectuat alături de chinezul Pan Zhanle, dar și despre echilibrul psihologic necesar la cel mai înalt nivel, conform Le Figaro.

Deși s-a impus categoric în proba individuală de 200 metri liber, Popovici a fost devansat de Léon Marchand în cadrul cursei de ștafetă 4x200 metri liber. Sportivul român nu a ezitat să îl felicite pe omologul său francez și să lanseze ideea unei rivalități spectaculoase în viitorul apropiat.

„Ce am de spus, i-am spus deja vineri, după finală. I-am spus, în primul rând, „bravo”, felicitări pentru acest timp foarte bun. Apoi, am adăugat că rivalitatea noastră ar putea fi cu adevărat extraordinară dacă am începe să ne înfruntăm în această probă. Îl felicit şi sper că ne vom putea reîntâlni şi vom înota unul împotriva celuilalt, cot la cot, în această probă, ceea ce, cred, ar fi foarte interesant.”

Un alt punct central în pregătirea românului a fost stagiul efectuat alături de chinezul Pan Zhanle, deținătorul recordului mondial la 100 metri liber. Popovici consideră că schimbul de experiență între primii doi cei mai rapizi înotători ai lumii din această probă a fost extrem de benefic pentru ambele părți.

„Mi-a adus multe informaţii noi. Am observat mult, am învăţat mult de la el şi sunt sigur că şi el a învăţat mult de la mine. A fost un stagiu de pregătire bazat pe valorile fundamentale ale sportului: fair-play-ul, respectul şi dorinţa de a învăţa unii de la alţii. Suntem deschişi la ideea de a ne antrena alături de cei mai buni din lume, în special la proba de 100 m liber, unde el este, deocamdată, cel mai rapid din istorie, iar eu al doilea. Cred că nu exista o combinaţie mai bună de doi înotători pentru un stagiu de antrenament. Aşadar, a fost o experienţă foarte fructuoasă şi foarte utilă.”

Întrebat direct dacă își dorește să îi doboare recordul mondial lui Pan Zhanle, David Popovici a confirmat că acesta rămâne un obiectiv major, însă adoptă o abordare matură și ponderată, fără a pune o presiune nesănătoasă pe umerii săi.

"Absolut. Este unul dintre obiectivele mele, unul dintre obiectivele mele principale, dar, aşa cum am învăţat din experienţa personală, a-ţi dedica întreaga viaţă unui singur obiectiv, oricare ar fi acesta şi oricât de puternic ţi-ai dori să fie, este destul de periculos. Şi, întrucât acesta rămâne unul dintre cele mai mari obiective ale mele, îl voi accepta pur şi simplu atunci când se va întâmpla. Nu grăbesc nimic. Ştiu că voi reuşi. Sunt pe drumul cel bun şi progresez constant.

Când voi relua antrenamentele peste câteva zile, voi reveni mai puternic şi mai înţelept, datorită experienţei dobândite la aceste Campionate Europene. Vom şti ce mici detalii trebuie ajustate şi la ce trebuie să lucrăm la probele de 100 şi 200.”

Stilul elegant de înot al lui Popovici a fost adesea descris de specialiști ca o simfonie pe apă. Campionul român explică însă că performanța presupune un echilibru fin între starea de calm interior și agresivitatea controlată necesară în timpul cursei.

„Sunt clar ambele. Liniştea dinaintea cursei joacă un rol important. Presupun că, dacă ar fi să fac o comparaţie, ar fi la fel de calm şi liniştit ca o simfonie, cred. Dar apoi, de îndată ce intri în bazin, încerci să-ţi păstrezi cât mai mult această calmă, această seninătate, chiar dacă totul se poate transforma rapid într-o luptă acerbă. În acel moment, trebuie să-ţi exploatezi puţin mai mult potenţialul, dar fără a exagera, pentru a nu-ţi pierde tehnica.

Trebuie să fii capabil să lupţi cu toată forţa dacă este necesar, păstrându-ţi în acelaşi timp calmul sub presiune şi fără a-ţi pierde tehnica. Acesta este unul dintre factorii principali care, cel puţin din experienţa mea, fac diferenţa între o medalie de aur şi un loc şase, de exemplu.”

Marele înotător a subliniat importanța sănătății mentale și modul în care starea de bine la nivel personal influențează direct rezultatele din bazin. Pentru Popovici, succesul sportiv este doar o consecință a unei vieți echilibrate.

„Mă simt bine, sunt sănătos şi cred sincer că nu există niciun motiv şi niciun avantaj în a fi un sportiv atât de titrat, rapid şi talentat dacă nu ai grijă de acest aspect. Poţi fi cel mai bun din lume sau din toate timpurile, dar dacă nu ai grijă de tine cum se cuvine, cred că îţi scade speranţa de viaţă. Aşadar, am grijă de mine mai întâi ca fiinţă umană, apoi ca sportiv, iar acest lucru mă ajută să devin un înotător mai bun şi, în general, mai rapid. Ştiţi, a fi rapid, ba chiar cel mai rapid, nu este un rezultat direct, ci consecinţa faptului că mă simt bine în pielea mea şi sunt împăcat cu mine însumi.”