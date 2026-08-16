Eforturile diplomatice pentru oprirea conflictului din Fâșia Gaza intră într-o nouă fază decisivă. Emisarii președintelui american Donald Trump s-au întâlnit duminică, la Cairo, cu mediatorii din Egipt, Qatar și Turcia, în încercarea de a avansa planul american de pace pentru Gaza, în timp ce Israelul și-a continuat atacurile aeriene asupra enclavei, transmite Reuters.

Jared Kushner, ginerele lui Trump și unul dintre emisarii săi, și Nickolay Mladenov, emisarul Consiliului pentru Pace al lui Trump pentru Gaza, au participat la discuțiile cu mediatorii. Oficiali ai Hamas au fost prezenți la unele dintre întâlniri, potrivit unei surse diplomatice.

Misiunea reprezentanților de la Washington continuă cu discuții la cel mai înalt nivel în Israel. Kushner și Mladenov urmează să se întâlnească luni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Acesta a declarat pe 9 august că cea mai recentă foaie de parcurs propusă de Trump pentru pace în Gaza este „inacceptabilă”.

Planul american prevede încetarea imediată a operațiunilor militare în Gaza, dezarmarea Hamas, retragerea trupelor israeliene și reconstrucția enclavei sub conducerea unei noi administrații civile palestiniene.

Israelul este însă îngrijorat de cererea Washingtonului privind încetarea asasinatelor țintite împotriva militanților Hamas, într-un moment în care gruparea încearcă să-și refacă forțele, potrivit unui oficial israelian.

Situația din teren rămâne extrem de tensionată, în ciuda tentativelor de negociere. După ce și-a redus atacurile asupra Gaza la începutul lunii, Israelul a reluat în ultimele zile loviturile aeriene. Armata israeliană a anunțat duminică atacarea unui militant în Khan Younis, în sudul enclavei. Medicii palestinieni au afirmat că lovitura a vizat o tabără de corturi și a rănit cel puțin cinci persoane.

Un alt atac aerian israelian a lovit un apartament din tabăra Nuseirat, în centrul Gaza, rănind mai multe persoane. Armata israeliană a afirmat că și în acest caz ținta a fost un militant.

Liderul Hamas Khalil Al-Hayya s-a întâlnit separat, la Cairo, cu șeful serviciilor egiptene de informații, Hassan Rashad. Hamas a anunțat că Al-Hayya urma să prezinte mediatorilor ceea ce gruparea consideră încălcări israeliene ale armistițiului. De asemenea, Kushner s-a întâlnit anterior și cu președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi.

Trump anunțase luna trecută un progres în negocierile pentru încheierea războiului, afirmând că atât Israelul, cât și Hamas au acceptat planul. Hamas a susținut că l-a acceptat pentru a evita reluarea războiului la scară largă, dar a condiționat aplicarea acordului de retragerea forțelor israeliene și încetarea atacurilor.

Armistițiul încheiat în octombrie a oprit luptele majore după doi ani de război, dar nu a pus capăt complet atacurilor. Potrivit datelor citate de Reuters, peste 1.250 de palestinieni au fost uciși de focul israelian în Gaza de atunci, majoritatea civili, în timp ce patru militari israelieni au fost uciși de militanți în aceeași perioadă.