Japonia ocupă primul loc în clasamentul celor mai bune țări din lume pentru călătorii după pensionare, în timp ce Europa domină topul, cu opt state prezente în primele zece poziții. Germania și Spania completează podiumul, urmate de Slovenia și Elveția, în timp ce Italia se află pe locul 11, potrivit Euronews.

Pensionarea le oferă multor oameni posibilitatea de a călători mai mult și de a descoperi destinații pe care nu au avut timp să le viziteze în perioada în care au lucrat.

Potrivit sursei, anumite țări sunt însă mai bine pregătite pentru turiștii în vârstă, prin reduceri pentru seniori, transport accesibil, obiective turistice ușor de vizitat, servicii medicale și un nivel ridicat de siguranță.

Clasamentul realizat de Firebird Tours a analizat 100 de țări, folosind șapte criterii care țin cont de nevoile persoanelor în vârstă. Printre acestea se numără proporția populației de peste 65 de ani, reducerile oferite seniorilor, accesibilitatea pietonală, sistemul medical, siguranța și posibilitățile de a participa la activități culturale.

Europa are cea mai puternică prezență în clasament, cu 18 state care se regăsesc între primele 25 de poziții.

Japonia este considerată cea mai bună destinație pentru călătorii după pensionare, datorită infrastructurii adaptate unei populații îmbătrânite, accesibilității și facilităților oferite seniorilor. Aproximativ 29,5% din populația țării are cel puțin 65 de ani, cea mai mare proporție înregistrată dintre statele analizate.

Seniorii beneficiază de reduceri la transport și la numeroase obiective culturale, iar unele instituții oferă facilități speciale pentru persoanele în vârstă. De exemplu, Muzeul Național din Tokyo permite accesul gratuit persoanelor care au peste 70 de ani.

Germania se află pe locul al doilea, iar 23,7% din populația țării are cel puțin 65 de ani. Țara oferă reduceri pentru seniori la transportul public și are 54 de situri înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO, ceea ce contribuie la oferta sa turistică pentru persoanele care vor să combine călătoriile cu vizitarea obiectivelor culturale.

Spania ocupă locul al treilea și este apreciată în special pentru accesibilitatea orașelor sale. Madrid a primit un scor perfect la acest capitol, iar sistemul medical spaniol se află printre cele mai bine clasate la nivel mondial.

Seniorii pot beneficia de reduceri la unele obiective turistice, inclusiv la Muzeul Prado, deși anumite facilități de transport sunt disponibile doar pentru rezidenți.

Slovenia ocupă locul al patrulea și se află înaintea unor destinații europene mult mai cunoscute, precum Franța și Italia. Țara este apreciată în special pentru nivelul ridicat de siguranță, fiind bine clasată în Global Peace Index.

Apartenența la Uniunea Europeană reprezintă un alt avantaj pentru seniorii europeni, care pot beneficia de reduceri la transportul public în anumite condiții. Elveția completează primele cinci poziții, fiind apreciată pentru accesibilitatea pietonală și pentru facilitățile oferite la transport.

Italia ocupă locul 11 în clasamentul mondial, fiind depășită de Japonia, Germania, Spania, Slovenia, Elveția, Austria, Danemarca, Finlanda, Țările de Jos și Canada.

Franța se află mult mai jos, pe locul 24, însă țara are un avantaj important pentru turiștii pasionați de gastronomie. Franța conduce clasamentul la numărul restaurantelor incluse în Ghidul Michelin, cu 641 de localuri.

Top 25 cele mai bune țări pentru călătorii după pensionare

1. Japonia 2. Germania 3. Spania 4. Slovenia 5. Elveția 6. Austria 7. Danemarca 8. Finlanda 9. Țările de Jos 10. Canada 11. Italia 12. Cehia 13. Ungaria 14. Croația 15. Polonia 16. Australia 17. Portugalia 18. Belgia 19. Grecia 20. Statele Unite 21. Bulgaria 22. Thailanda 23. Suedia 24. Franța 25. Singapore