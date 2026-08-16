Avocatul Toni Neacșu susține demersul președinților curților de apel, care cer clarificări despre întâlnirea dintre șefa Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, și Ilie Bolojan. Fostul judecător consideră că situația trebuie lămurită de CCR și avertizează că orice suspiciune privind o posibilă influență politică asupra conducerii Curții poate afecta încrederea în întreaga instituție.

Neacșu spune că întâlnirea, despre care informațiile apărute în spațiul public arată că a avut loc înainte de analizarea unor dosare de către CCR, ridică o problemă care privește întreaga instituție, nu doar persoana președintei Curții.

În opinia sa, plenul CCR ar trebui să analizeze public situația și să ofere explicații complete despre împrejurările în care a avut loc întâlnirea.

Fostul judecător al CSM consideră că poziția celor 16 președinți ai curților de apel este justificată și aduce în discuție un principiu important pentru funcționarea justiției.

„Președinții tuturor celor 16 curți de apel trag și ei un semnal de alarma cu privire la enormitatea comportamentului președintelui CCR de a avea întâlniri nepotrivite cu politicieni interesați în soluțiile instanței pe care o conduce, în chiar buza judecării acelor dosarelor. O poziție publică necesară și binevenită, care aduce în atenție un principiu esențial: justiția, inclusiv constituțională, nu trebuie doar să fie independentă și imparțială, ci trebuie să inspire și încrederea că este astfel. Într-un stat de drept, aparența de imparțialitate contează la fel de mult ca imparțialitatea în sine”, scrie Toni Neacșu pe pagina sa de Facebook.

Avocatul consideră că instituția nu mai poate evita o clarificare oficială privind întâlnirea dintre Elena Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan.

„Cred că CCR nu mai poate evita clarificarea instituțională, publică și completă a împrejurărilor acestui incident. Este o problemă care privește întreaga Curte, plenul ei, și ea este cea care trebuie să o cerceteze, ancheteze și apoi să o prezinte publicului în toate dimensiunile ei. Orice suspiciune de dependență politică a președintelui CCR se reflectă asupra întregii curți, iar o curte constituțională care nu își poate garanta independența și imparțialitatea devine un pericol pentru starea de drept și pentru democrație”, adaugă avocatul.

Șefii celor 16 curți de apel consideră că informațiile apărute despre întâlnirea dintre Elena-Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan trebuie lămurite public. Ei atrag atenția că deciziile CCR au un rol important în activitatea instanțelor din România.

„Președinții curților de apel din România, în considerarea exigențelor statului de drept și din perspectiva instanțelor judecătorești, chemate să dea efect în activitatea lor jurisdicțională deciziilor Curții Constituționale, consideră necesară clarificarea informațiilor apărute în spațiul public referitoare la întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale a României, doamna Elena-Simina Tănăsescu, și domnul Ilie Bolojan, prim-ministru demis, care ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului, aceștia din urmă cu interese în dosare aflate pe rolul Curții Constituționale”, au scris judecătorii în comunicatul de presă.

Președinții curților de apel subliniază că independența justiției nu înseamnă doar lipsa unei influențe din exterior. În opinia lor, trebuie eliminate și situațiile care pot crea îndoieli legitime cu privire la imparțialitatea unei instituții.

„Independența și imparțialitatea justiției presupun nu numai absența oricărei influențe exterioare, ci și înlăturarea oricărei aparențe care ar putea genera îndoieli legitime.”

Judecătorii consideră că transparența este esențială pentru păstrarea încrederii publice în justiție și susțin că aceleași principii trebuie aplicate și Curții Constituționale.

„Transparența reprezintă, din această perspectivă, o garanție esențială a încrederii publice în actul de justiție. Aceste exigențe sunt aplicabile în egală măsură justiției constituționale.”

Președinții curților de apel vor să afle, mai întâi, dacă întâlnirea dintre Elena-Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan a avut loc. În cazul unui răspuns afirmativ, ei cer explicații despre locul și condițiile în care s-a desfășurat discuția, motivul întâlnirii și subiectele abordate.

Potrivit judecătorilor, clarificarea acestor aspecte ar putea contribui la înlăturarea speculațiilor și la protejarea încrederii publice în Curtea Constituțională.