Oțelul Galați și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate, scor 1-1, în confruntarea disputată duminică seara pe terenul moldovenilor, în etapa a 5-a din Superligă. Deși au disputat mai bine de o oră de joc cu un om mai puțin pe teren, oltenii au fost aproape de a pleca cu toate cele trei puncte.

Echipa oaspete a rămas în inferioritate numerică încă din minutul 29, când Alexandru Crețu a văzut al doilea cartonaș galben în doar cinci minute și a fost eliminat. Cu toate acestea, dinamicile din teren nu au dezavantajat complet trupa vizitatoare în momentele cheie ale părții secunde.

Prima jumătate a meciului a adus oportunități importante pentru formația gazdă. Gălățenii au trimis mingea în bară în minutul 14 prin Patrick Fernandes, iar ulterior Pedro Nuno a ratat o șansă serioasă de a deschide scorul în minutul 43. Tabela a rămas însă intactă până la pauză, cu un scor alb, 0-0.

Tensiunea a crescut considerabil după pauză. În minutul 57, Monday Etim a deblocat meciul pentru oaspeți, marcând cu un șut executat de la 12 metri în urma unei centrări precise trimise de Tudor Băluță. Chiar dacă jucau în zece oameni, craiovenii au continuat să fie periculoși în atac, generând ocazii prin Anzor Mekvabișvili în minutul 53, Luca Băsceanu în minutul 61 și Assad Al Hamlawi în minutul 69.

Oțelul a replicat prin acțiunile lui Joao Paulino din minutul 66, dar lovitura decisivă a venit pe final. În minutul 87, internaționalul moldovean Teodor Lungu a restabilit egalitatea printr-o execuție de la aproximativ 30 de metri, surprinzându-l pe portarul Răzvan Sava.

Conform datelor statistice oferite de Liga Profesionistă de Fotbal, de la promovarea gălățenilor în prima ligă în 2023, cele două echipe s-au înfruntat de șapte ori în campionat. Bilanțul direct include trei victorii pentru olteni, un succes pentru moldoveni și trei partide încheiate la egalitate.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova ajunge la un singur succes obținut în ultimele patru jocuri din toate competițiile, înregistrând în această perioadă două remize și un eșec. De cealaltă parte, Oțelul Galați acumulează trei egaluri și o înfrângere în ultimele patru runde de campionat.

ACS Oțelul Galați - Universitatea Craiova 1-1 (0-0), Stadion Oțelul - Galați Au marcat: Teodor Lungu (87), respectiv Monday Etim (57). Cartonaș roșu: Alexandru Crețu (Universitatea Craiova, 29).

Brigada de arbitri: Arbitru central: Marcel Bîrsan (București) Asistenți: Adrian Ghinguleac (București), Ionuț-Traian Neacșu (București) Oficial patru: Ioan-Răzvan Negară (Vaslui) Arbitru video (VAR): Iulian Dima (București) Asistent VAR: Claudiu Marcu (Constanța)

Observatori: Andrei Ioniță (București) - CCA, Cătălin Cursaru (Ploiești) - LPF