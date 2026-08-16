Curtea Constituțională a României (CCR) a oferit clarificări oficiale privind natura întrevederilor dintre conducerea instituției și reprezentanții Puterii Executive. Precizările vin în urma valului de reacții provocate de întâlnirea dintre președinta CCR, Elena-Simina Tănăsescu, și premierul interimar Ilie Bolojan, acțiune ce a atras luări de poziție din partea Consiliului Superior al Magistraturii și a președinților de instanțe din întreaga țară.

Reprezentanții CCR subliniază că mandatul de președinte implică o serie de responsabilități extinse, care depășesc sfera strict jurisdicțională. Conform cadrului normativ în vigoare, activitatea de coordonare include atribuții specifice de gestionare instituțională și de reprezentare în raport cu celelalte autorități ale statului.

Conform sursei citate, funcţia de preşedinte al Curţii Constituţionale presupune, pe lângă atribuţii jurisdicţionale, şi atribuţii administrative, organizatorice şi de reprezentare, prevăzute de art. 9 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

Instituția garantează că dialogul purtat cu reprezentanții Guvernului se desfășoară exclusiv pe teme de funcționare și logistică, fără a depăși limitele prevăzute de legislația națională.

„În exercitarea acestor atribuţii, întâlnirile preşedintei Curţii Constituţionale cu reprezentanţi ai autorităţii executive au ca obiect exclusiv aspecte care ţin de buna organizare, administrare şi desfăşurare a activităţii instituţiei, în limitele competenţelor prevăzute de lege”, transmite CCR.

În fața suspiciunilor privind posibile ingerințe în dosarele aflate în analiză, președinta Curții dă asigurări că procesul de judecată rămâne complet separat de orice întrevedere de natură administrativă.

De asemenea, preşedinta Curţii reafirmă „ferm şi categoric” că nicio cauză aflată pe rolul Curţii nu face şi nu poate face obiectul unor discuţii în afara cadrului procedural şi legal în care aceasta urmează să fie soluţionată.

În finalul precizărilor, reprezentanții CCR fac apel la parcursul profesional al conducerii instituției pentru a respinge orice speculații legate de fondul discuțiilor purtate la nivel înalt.

„Totodată, conduita constantă şi publică, precum reperele etice şi profesionale ale preşedintei Curţii Constituţionale, constituie repere suficiente pentru a exclude orice interpretare contrară cu privire la natura şi obiectul demersurilor administrative desfăşurate în exercitarea atribuţiilor funcţiei”, a mai transmis CCR.