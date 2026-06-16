Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat marți că a transmis Comisiei Europene o scrisoare care include hotărârea Secției pentru judecători din 9 iunie 2026, document în care este descrisă existența unei presupuse campanii de discreditare a puterii judecătorești.

Scrisoarea este semnată de președintele CSM, Liviu Gheorghe Odagiu, și este adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, precum și comisarului european pentru justiție, Michael McGrath.

Potrivit CSM, documentul transmis Comisiei Europene include Hotărârea nr. 1.348 din 9 iunie 2026, adoptată de Secția pentru judecători.

„În numele Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii din România, vă transmitem prin prezenta Hotărârea nr. 1.348 din 9 iunie 2026”, se arată în scrisoarea transmisă de instituție.

CSM precizează că hotărârea este însoțită de un material de 76 de pagini, în care sunt prezentate poziții publice, articole de presă și alte documente considerate relevante de Secția pentru judecători.

În documentul transmis Comisiei Europene, CSM susține că, în ultimul an, ar fi existat o campanie îndreptată împotriva puterii judecătorești.

„Hotărârea demonstrează modul în care statul de drept din România a fost pus sub semnul întrebării în ultimul an”, se arată în scrisoare.

CSM afirmă că în această campanie ar fi fost implicate mai multe categorii de actori.

„Actori politici, instituții mass-media afiliate și organizații ale societății civile cu abordare similară au desfășurat o campanie susținută și coordonată”, precizează Consiliul.

CSM menționează că, începând cu anul 2025, au fost promovate măsuri care ar fi vizat remunerația, pensiile, finanțarea instanțelor și resursele umane din sistemul judiciar.

„Acest obiectiv a fost urmărit prin măsuri care afectează remunerația și pensiile judecătorilor, finanțarea instanțelor, asigurarea personalului, recrutarea și capacitatea instituțională”, se mai arată în scrisoare.

CSM susține că aceste evoluții ar putea avea efecte asupra activității sistemului judiciar și asupra percepției publice.

„Efectul lor cumulativ este de natură să producă un efect de inhibare asupra judecătorilor și să erodeze încrederea publicului în instanțe”, precizează Consiliul.

Instituția mai arată că analiza are în vedere caracterul cumulativ și amploarea acestor evoluții.

CSM precizează că hotărârea transmisă Comisiei Europene nu are caracter sancționator și nu stabilește răspunderi juridice.

„Aceasta nu stabilește răspunderea civilă, penală ori disciplinară”, se arată în document.

Consiliul mai arată că acest tip de procedură nu este unul nou, fiind utilizat în numeroase situații anterioare.

Potrivit CSM, între 2011 și 2025 au fost înregistrate 465 de cazuri similare.

În scrisoarea transmisă Comisiei Europene, CSM subliniază că instanțele naționale fac parte din sistemul juridic al Uniunii Europene, iar independența justiției reprezintă un element esențial al statului de drept.

Documentul este prezentat de CSM ca o comunicare instituțională adresată Comisiei Europene în contextul evaluării garanțiilor privind independența justiției.