Iar, despre magistrați. Mai exact, despre Comunicatul de presă al CSM, intitulat „Secția pentru judecători apără independența justiției în fața unui atac fără precedent în istoria post-revoluționară a României”.

Opa, am făcut eu ochii mari la vederea textului emis de CSM, stai să vezi că au dat un comunicat despre ce au pățit în perioada Coldea-Kovesi, aceea a Combinației Criminale SRI-DNA-ÎCCJ. Tâmpitul de mine, credeam că atunci a fost cotropită independența justiției de un atac fără precedent în istoria post-revoluționară a României.

Dar, de unde? Documentul vorbește despre o „campanie constantă și continuă de denigrare și decredibilizare” a puterii judecătorești și despre „manifestări explicite de ostilitate” din partea unor actori politici, susținuți de „o parte din presă și ONG-urile afiliate mesajului acestora”.

Nu doar că vorbește despre o asemenea campanie, care este clar că există, ca o expresie tefelistă a nemulțumirilor generate de numirile la șefia parchetelor și nu numai. Comunicatul conține și o listă de politicieni, ong-uri, redacții și jurnaliști distinși în această campanie.

Curios din fire și profesie, am parcurs lista cu toată atenția. Mai toți cei pomeniți, instituții și indivizi, îmi erau cunoscuți bine din perioada Gestapoului „SRI-DNA-ÎCCJ”. Pe acea vreme se ocupau cu încurajarea și aplaudarea crimelor comise de Gruparea de Criminalitate Organizată „Coldea-Kovesi”.

Cum altfel poate fi numită asocierea dintre cei doi, din moment ce în privința a sute de victime verdictul final a fost „fapta nu există”, sau „fapta nu este prevăzută de legea penală”? Asta, doar pentru cei care au avut zile, pentru că mulți s-au prăpădit striviți de nedreptate, înainte de a li se reda demnitatea.

De ce m-ar interesa demnitatea lor? Atunci când Justiția transformată într-o prostituata roasă de sfrenție îmbolnăvea societatea și distrugea destine, nu considerau că le este pusă în pericol demnitatea și independența.

Am mai povestit și o voi mai face. Deși aveam mulți amici magistrați, oameni care știau că pot avea încredere totală în mine și în discreția mea, nu de la ei am aflat de Protocoale. M-a tras de mânecă un ofițer superior SRI, care era îngrozit de ceea ce se petrecea.

Omul nici măcar nu mă cunoștea prea bine, dar a considerat că este de datoria lui să informeze un jurnalist și a riscat. Ceea ce mi-a povestit depășea imaginația mea în materie posibile forme de cancere statale. Am bănuit chiar că-mi întinde o capcană.

Am încercat să verific cele aflate de la el la amicii magistrați. Toți, dar absolut toți, fie au negat, fie mi-au spus că așa ceva nu este posibil. Nu, nu erau deloc din afara zonei în care operau Protocoalele. Unul dintre ei, activa chiar în DNA, într-o importantă funcție, alți doi, judecători penaliști la CAB și ÎCCJ. Sper să citească și să le fie rușine.

Așadar, mi-am spus, să fie sănătoși absolut toți magistrații, cu tot cu pensii, cu tot CSM-ul și cu toată Inspecția lui. Inspecție pe care eu nu dau mai mulți bani, decât dau pe un Nufărul de cartier, în măsură să scoată mizeria de pe orice izmană împuțită.

Acum, magistrații sar în sus și damnează liste cu diverse caricaturi care acum îi atacă pe ei, după ce ieri îi lăudau pe cei care îi călcau în picioare, în timp ce ei stăteau aliniați? Deci, care independență și care demnitate? I-am mai văzut clamându-și demnitatea doar când a fost vorba de privilegii deșănțate. Atunci, toți au fost niște vasilicădănileți.

Pe mine nu mă interesează nimic din ceea ce au de spus. Au pierdut ocazia de a-mi (re)câștiga respectul, dacă asta poate conta. Cu atât mai mult, cu cât nu au nimic de spus, iarăși niciunul, despre numeroase instanțe din țară care funcționează și astăzi după mecanismele puse la punct în vremea Gestapoului „Coldea-Kovesi”.

Este interesat CSM de opinia mea? Sigur nu și nici nu am această pretenție enorm exagerată. Dacă însă printr-un miracol ar fi, le pot spune cum îmi pot recâștiga interesul. În primul rând, să dea un comunicat prin care să le ceară iertare victimelor justiției din Epoca „Coldea-Kovesi”.

În al doilea rând, să elaboreze un proiect de lege care să introducă răspunderea civilă directă pentru magistrați. Adică, să deschidă calea legiferării posibilității ca cetățenii să dea în judecată direct un magistrat pentru erori judiciare comise cu rea-credință sau din gravă neglijență.